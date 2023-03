Eliana Pantano, la artista cuya vida cambió cuando Messi levantó su réplica de la Copa

La joven diseñó el trofeo que levantó Messi durante los festejos dentro del campo de juego en Qatar, cuya imagen se convirtió en la imagen con más “likes” de la historia de la red social Instagram.

La obtención del Mundial de Fútbol por parte de la Selección argentina marcó un antes y un después para la artista Eliana Pantano, cuya vida cambió de manera definitiva cuando observó por televisión que Lionel Messi levantó una réplica de la Copa diseñada por ella, hecho que calificó como “bastante loco e inigualable”, ya que ahora recibe pedidos de lugares remotos y lleva el trofeo a las plazas de Lomas de Zamora, donde vive, para que la gente se saque fotos y pueda alzarla como los campeones.

“Yo reconocí que Messi estaba levantando una Copa diseñada por mí de manera inmediata. Si bien por un momento dudé por lo que simbolizaba la ocasión y por la dificultad de que se filtrara un trofeo dentro del campo de juego, observé que el trofeo que llevaban tenía un detalle característico de mi obra, lo que me permitió identificarlo. No lo podía creer”, afirmó a Télam Eliana Pantano, la artista que diseñó el trofeo que levantó Lionel Messi durante los festejos dentro del campo de juego del estadio de Lusail en Qatar, cuya imagen se convirtió en la imagen con más “likes” de la historia de la red social Instagram.

Sobre los sucesos ocurridos en aquella noche de Lusail, la artista -@elianapantano en Instagram- y cuyo emprendimiento es denominado Art Eliana, calificó a la situación como “bastante loca e inigualable” y que terminó de reafirmar su postura luego de que los futbolistas Rodrigo De Paul y Leandro Paredes confirmaron esta noticia.

La vida de la artista de 38 años, oriunda de la localidad de Llavallol, partido de Lomas de Zamora, dio un giro de 180 grados, debido a que motivados por la viralización global de la imagen de su obra, comenzó a tener llamados de distintos lugares del planeta para solicitarle una réplica del trofeo que levantó el capitán argentino y actual jugador del Paris Saint Germain.

@fotoD”Si bien esto lo hago hace 20 años, jamás lo había pensado. Me llegaron pedidos de distintas partes del mundo, pero en la realidad no puedo llegar a cumplir con las solicitudes de todos, porque lleva mucho tiempo de trabajo”, reconoció la artista, quien realiza la réplica del trofeo de la Copa del Mundo hace más de 15 años y que admite aún no puede reconocer la magnitud del impacto de la situación.

El diseño de las copas lleva un “arduo trabajo”, contó, debido a que “es muy artesanal porque depende mucho de mis manos y porque lleva mucho tiempo poder diseñarlo con los detalles adecuados”.

Para realizar una réplica del trofeo mundialista, la artista utiliza materiales como resina y cuarzo, con un trabajo que puede alcanzar las dos semanas de duración.

Pantano estuvo interesada desde muy chica en las artesanías y la pintura. Participó en diferentes torneos artísticos en la provincia de Buenos Aires y acompañó a sus padres en el armado de los carruajes de diferentes comparsas que desfilaban en los carnavales que se desarrollaban en el litoral, lo cual permitió consolidar su pasión por el arte.

La relación de la artista con el mundo del fútbol empezó hace 20 años, cuando su afición por el fútbol, más concretamente por Boca Juniors, que en ese entonces había obtenido su quinta Copa Libertadores tras derrotar al Santos de Brasil por un resultado global de 5 a 1, la motivó a diseñar una réplica de ese trofeo.

“El primer diseño de un trofeo lo hice por mi fanatismo y tuve el deseo de tener una réplica de la Copa Libertadores en la mesa de luz de mi habitación”, recordó Pantano y añadió: “En ese momento se unieron mis dos pasiones: lo artístico y el fútbol”.

Luego de esa experiencia satisfactoria, la artista comenzó a diseñar trofeos de distintos certámenes nacionales e internacionales, lo que le permitió ser reconocida no solo por los clientes sino también por diferentes personajes del ámbito futbolero, quienes destacaron su labor.

Uno de los momentos más gratificantes de su carrera como artista fue cuando en 2013 conoció a Diego Armando Maradona, a quien no solo le mostró su gratitud por lo hecho con la camiseta de la selección y Boca, sino también le entregó una réplica de la Copa del Mundo.

“No pensaba que iba a suceder. Tuve una suerte divina. Estaba trabajando en unos diseños, cuando me llamaron y me dijeron que Diego venía al país desde Dubai. Tuve mucha suerte que en ese día tenía dos copas disponibles sin pintar y trabajé a contrarreloj para tenerlas en tiempo y forma. Si bien en un principio creí que él no iba a estar presente, cuando lo vi quedé helada”, afirmó la artista. El capitán de la selección campeona del mundial de futbol de México 1986 miró el trofeo emocionado, recuerda.

“Cuando Diego levantó el trofeo dijo ´qué belleza, es lindo volver a tenerla en mis brazos´, en ese momento me dije a mí misma ´listo, ya me puedo morir tranquila. Fue un momento mágico´, señaló Pantano, quien también tiene una réplica del trofeo mundialista firmada por Maradona.

La popularidad de la imagen de Lionel Messi con el trofeo diseñado por Pantano le permitió a la artista ser distinguida por el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, quien consideró a su actividad como “interés cultural” del municipio.

“Lo tomé como un mimo en estos años de trabajo. Si bien jamás espero algo, porque esta actividad lo hago por pasión, estoy totalmente agradecida por este reconocimiento”, señaló la diseñadora, quien participa en eventos organizados por el municipio de Lomas de Zamora, en donde se expone esta réplica al público, quienes pueden tener la experiencia de levantar el trofeo al igual que los campeones del mundo.

La artista dijo que buscará una forma de crecer más en su faceta de comerciante para que sus productos sean masivos y lleguen a diferentes lugares.

“Si bien lo que hago es muy artesanal, buscaré la forma de diseñar un producto, no solo la Copa del Mundo, con el que pueda crecer a nivel pyme y tratar de que el producto llegue a cualquier parte del mundo. Mi principal objetivo futuro es seguir creciendo como comerciante y como artista”, concluyó Pantano.

Por Franco Ojeda-Télam

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)