El picante ida y vuelta de Marixa Balli y Marcelo Tinelli

La exvedette volvió a verse con el conductor durante un programa en vivo y ambos protagonizaron un picante ida y vuelta.

Marixa Balli se reencontró este lunes por la noche con Marcelo Tinellidurante un programa en vivo, a más de 10 años de haber revelado detalles íntimos de la relación que mantuvieron en secreto. Todo ocurrió al aire de LAM (América), mientras el famoso conductor dialogaba sobre el regreso del Bailando por un Sueño.

Ambos protagonizaron un intenso y picante cruce en el estudio del ciclo de espectáculos conducido por Ángel de Brito. “La voz de Marixa es algo que me gusta mucho, es una de las mejores voces”, lanzó Tinelli a modo de piropo para la exvedette. Sin embargo, ella se mantuvo en el molde y explicó por qué.

“Para vernos viajábamos al exterior”, contó Marixa en su momento en Intrusos cuando reveló que tuvo un noviazgo con Marcelo luego de que él se separara de Soledad Aquino. Ahora, una década después de aquel episodio, la panelista se reencontró con él en un estudio de TV y recibió algunos halagos.

Marixa Balli y Marcelo Tinelli protagonizaron un intenso ida y vuelta en vivo. (Foto: Captura América).

Con nerviosismo y sin saber cómo actuar ante la situación, Tinelli le consultó a Balli si le gustaría participar en su certamen de baile y su respuesta fue un “no sé”. “¿Pero por qué todo es ‘no sé’?”, le preguntó él impaciente.

También, el conductor cuestionó los titulares que aparecían durante la transmisión en vivo de LAM. “¿Marcelo hipnotizado por Mariza?”, “Marcelo y Marixa cara a cara”, decían los graph para ponerle aún más picante al encuentro. “Todo esto fue una cámara oculta para que viniera y me cruzara con ella. Yo solo vine a saludar y me iba”, ironizó él y se fue.

Sin embargo, Marixa quiso recalcar que ella tiene muchos “códigos” y por eso eligió no hablar de más. “Él estaba nervioso y yo le tengo que dar lugar. No puedo hablar porque soy lanzada y puedo decir cualquier cosa. Soy super respetuosa, si me da pie, empiezo. Pero sino, puedo hacer como que ni lo conozco”, explicó ella luego de que Marcelo Tinelli se retirara de la entrevista.

Marixa Balli y otra peculiar anécdota en vivo: los fogosos detalles de su relación con Martín Bossi

A mediados de abril, la exvedettesorprendió al revelar los peculiares detalles de la relación que tuvo con Martín Bossi hace varios años, y no tuvo filtros al momento de contar cómo era el humorista en la intimidad.

“¿Vos saliste con Bossi?”, le consultó Ángel de Brito a Marixa mientras recordaba algunos de sus viejos amoríos. Sin dudarlo, la panelista confirmó su relación con él y en el programa surgieron varias preguntas curiosas respecto al vínculo. “Es divino, muy divertido y ágil. Pero me imitaba todo el tiempo”, lanzó ella sin filtros.

“¿Bailaban la cachaca desnudos?”, quiso saber Yanina Latorre sobre cómo era el actor en la intimidad. “Pero escuchame, la cachaca es el ritmo del amor”, respondió Balli sin negar la consulta de su compañera y agregó que “baila muy bien” y “es muy ágil”.

Sin embargo, la empresaria recordó qué era lo que más le molestaba de Bossi. “Es divino, muy divertido. Pero me molestaba mucho hablar conmigo misma, me imitaba todo el tiempo”, lanzó ella entre risas. “¿Mientras tenían sexo te imitaba?”, preguntó Ángel de Brito. “Yo no hablo de mi vida privada”, contestó Marixa con mirada pícara.