El audaz look de Julieta Poggio

Complementó el eterno básico en denim con un soutien total black estilo corset con transparencias.

Desde que salió de la casa de “Gran Hermano”,Julieta Poggio no paró de demostrar su afición por la moda y las tendencias en las redes sociales, donde reúne millones de seguidores. En cada evento al que asiste, la ex hermanita deslumbra con sus impactantes y llamativas apuestas de moda plagadas de glamour y estilo.

Recientemente, la influencer de Villa Devoto volvió a acaparar todas las miradas en sus redes sociales tras publicar una serie de imágenes en sus historias de Instagram donde se lució con un conjunto de alto impacto que incluye los últimos caprichos de la moda.

El audaz look total black de Julieta Poggio

Canchera como siempre y preparada para romper la noche, la bailarina se fotografió con un conjunto supertrendy: pantalón de jean celeste tiro bajo con enormes aberturas cut out en los laterales que dejan ver por debajo mucha piel y arandelas plateadas XXL, corpiño estilo corset en negro azabache con secciones de encaje y transparencias, y camisa cropped total black abotonada solo en el cuello.

Julieta Poggio arrasó con su look en Instagram. (Foto: Instagram/@poggiojulieta).

Sin embargo, lo que más llamó la atención del total look fue que optó por no ponerse lencería en la parte inferior y se mostró sin bombacha.

¿Los complementos? Eligió elevar el estilismo con una cartera tipo minibag al hombro en negro azabache con dibujos dorados, cadenas y arandelas al tono; y un par de hebillas a presión doradas con apliques de strass plateados que llevó en el pelo.

Julieta Poggio marcó tendencia en Instagram. (Foto: Instagram/@poggiojulieta).

Por supuesto, eso no fue todo. Fiel a su estilo, la it girl de Instagram decidió completar el equipo con un make up megallamativo. Llevó los ojos maquillados con sombras en tonalidades oscuras que acompañó con máscara de pestañas total black con efecto de arqueado y tupido y un delineado estilo cat eye en negro azabache.

Sumó también al beauty look iluminadores en ciertas partes de la cara, algo de rubor rosado en las mejillas, contouring para remarcar la zona de los pómulos y un labial bordó tendiente al nude con acabado mate.

Julieta Poggio es furor en las redes. (Foto: Instagram/@poggiojulieta).

Finalmente, un hairstyle supercanchero y clásico de pelo suelto y muy lacio con raya al medio terminó por completar el vestuario que, sin dudas, se llevó todos los halagos de los internautas.

