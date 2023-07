El 72% de los británicos está de acuerdo con el nombre de las Islas Malvinas

Un diario conservador inglés demostró que sus lectores, a través de una encuesta online, no apoyan la posición de Downing Street, que cree que el tratado de la Unión Europea con la CELAC estuvo “fuera de lugar”.

pesar del repudio de su gobierno, el 72% de los británicos manifestó estar de acuerdo con el uso del nombre Malvinas para referirse a las islas del Atlántico Sur por parte de la Unión Europea (UE), según una encuesta online del diario Daily Express iniciada el pasado jueves, que hoy continuaba vigente y en la cual se puede seguir participando.

Aunque el diario que publicó la encuesta mantiene una postura conservadora, de derechas y crítica de la UE, sus lectores se inclinaron por la tolerancia hacia la idea de nombrar a las islas como “Malvinas”, en lugar de “Falklands”. Apenas un 28% manifestó que la UE estaba “fuera de lugar”, al haber firmado un tratado con la CELAC con ambos nombres.

La Unión Europea desató la disputa con Gran Bretaña después de haber firmado un tratado con Argentina en el que se refería a las Islas Malvinas utilizando este nombre, en vez de “Falklands”. La declaración conjunta, respaldada por la UE y 32 miembros del bloque de países latinoamericanos de la CELAC, utilizó ambos nombres del archipiélago.

El portavoz del primer ministro británico Rishi Sunak criticó el miércoles la “lamentable elección de palabras” usadas por la UE. Además, el parlamentario conservador inglés James Sunderland, que sirvió en la Guerra de las Malvinas, dijo: “Esto es indignante. El Reino Unido ha ejercido soberanía de facto sobre las Islas Malvinas desde 1833 y salió en su defensa en 1982”.

“La buena gente de las Malvinas también votó abrumadoramente para seguir siendo británica. La UE haría bien en respetar la soberanía británica, en lugar de perder el tiempo con tokenismo”, opinó Sunderland.

Además, una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido se manifestó en el mismo sentido y dijo: “El gobierno argentino puede presionar a quien quiera, pero eso no cambia el hecho de que las Islas Malvinas son británicas. Esa es la clara voluntad de los habitantes de las Islas Malvinas. Nuestro compromiso con esa decisión es inquebrantable y seguirá siéndolo”.

Por su parte, un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, el brazo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, dijo: “Los estados miembros de la UE no han cambiado sus puntos de vista/posiciones con respecto a las Islas Malvinas/Falklands”.

“La UE no está en condiciones de expresar ninguna posición sobre las Falklands/Islas Malvinas, ya que no hay ninguna discusión en el Consejo sobre este asunto. La UE no toma ninguna posición sobre estos asuntos sin un mandato del Consejo”, aclaró.

El “99,8% de los habitantes de Falklands votó a favor de ser parte de la familia británica. Argentina y la UE deberían escuchar su elección democrática”, tuiteó el jefe de la diplomacia británica, James Clevery.

Qué dijeron las autoridades argentinas

Frente a lo afirmado por Clevery, la respuesta del Canciller Santiago Cafiero no se hizo esperar: “Estimado Secretario James Cleverly: el Reino Unido viola la integridad territorial de la Argentina desde hace 190 años”, publicó.

“El pretendido ‘referéndum’ que invoca no tiene valor para el Derecho Internacional ni modifica lo estipulado por las más de 50 resoluciones de Naciones Unidas, ni la obligación del Reino Unido de poner fin al colonialismo en todas sus formas y resolver la disputa pacíficamente”, agregó Cafiero.

Respecto a la declaración final de la cumbre UE-CELAC, Cafiero dijo: “Esta declaración conjunta representa un nuevo llamado de la comunidad internacional al Reino Unido para que acepte cumplir con su obligación de retomar las negociaciones de soberanía con Argentina”.

El presidente Alberto Fernández celebró: “Hemos dado un paso más, una victoria diplomática histórica: un pueblo entero ha llevado Malvinas a una declaración birregional”.

En español, el documento sólo menciona a las “Islas Malvinas” y, en su punto 13, afirma: “En cuanto a la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Unión Europea ha tomado nota de la posición histórica de la CELAC, basada en la importancia del diálogo y el respeto del Derecho internacional en la solución pacífica de controversias”.

El archipiélago del Atlántico Sur, situado a 400 kilómetros de las costas argentinas y a casi 13.000 km de Reino Unido, fue escenario de una guerra de 74 días en 1982, que dejó 649 argentinos y 255 británicos muertos. Una resolución de la ONU de 1965 reconoce un conflicto por la soberanía del territorio e insta a ambos países a negociar.