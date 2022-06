Eduardo de la Puente blanqueó como está su relación con Mario Pergolini

El excompañero de CQC habló a fondo de su relación con el empresario, con quien llegó a convivir en la juventud. Mirá el video.

El recuerdo de Eduardo de la Puente de su amistad con Mario Pergolini reavivó la polémica entre quienes compartieron CQC, y hasta llegaron a vivir bajo el mismo techo en su juventud.

“Con el tiempo fue aflorando lentamente lo que él siempre fue. Por eso aprendí la diferencia… hablando de Mario puntualmente, entre lo que es un hijo de re mil… y lo que es un empresario“, contó el conductor de Clásico de clásicos (FM Rock and Pop) en un mano a mano con Gustavo Olmedo para el podcast Quemar un patrullero, y que reprodujo Socios del Espectáculo.

En ese punto, De la Puente hizo una fuerte comparación con foco en Pergolini: ” El hijo de re mil… si te quiere cag… te va a cag… y es personal. Es que tiene algo con vos. El empresario es aquel que no te tiene en cuenta, que no sos funcional a sus proyectos, deseos, o lo que fuere. Y listo”.

En un principio, Eduardo había descripto su juventud junto a Mario: “La relación era buenísima. Teníamos veintipico de años, la merca nos pegaba fenómeno, teníamos todo el rock and roll encima, estábamos haciendo algo que nos gustaba, que estaba caminando bien y estábamos rompiendo los moldes de la radio todos los días sin darnos cuenta. Era todo para arriba y sin darnos cuenta, era todo muy divertido y disfrutable”.

De todas formas, Eduardo de la Puente se sinceró sobre cómo está su relación con Mario Pergolini tras sus públicos desencuentros.

“A mí me llevó puesto, porque no podía hacer otra cosa. Por eso digo, no es un HDP, porque no puede serlo. No le da el alma para ser un HDP“, analizó.

Ahí, reflexionó: “Él parece malo, parece un monstruo. No lo es. Es pu… osito de peluche. Y no puede permitirse que ese pu… osito de peluche asome porque se le cae el imperio”.

“Entonces, está todo re bien con el chabón. Ya está”, sentenció Eduardo de la Puente sobre Mario Pergolini.