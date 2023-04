De Bullrich a Angelini: qué pasó dentro del PRO y quién es el nuevo presidente

Bullrich tendrá más tiempo y menos “sesgos” para apostar a su campaña por la presidencia. Cree que Larreta y Morales, por ejemplo, también deberían tomarse una licencia de sus cargos. Asume un hombre “100% de Macri”.

Patricia Bullrich anunció este viernes 14 de abril algo que ya venía craneando hace tiempo y es su alejamiento de la presidencia del PRO, por lo menos con una licencia por 90 días, para poder diferenciar su papel institucional de sus intenciones de ser presidenta de la Argentina.

Deja en su lugar a quien en los papeles debía sucederla, Federico Angelini, vicepresidente del partido, pero además un hombre de Mauricio Macri que pasó a trabajar junto al proyecto de la ex ministra de Seguridad desde hace más de un año.

La decisión de Bullrich llega en medio de una gran tensión que atraviesa el PRO por la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de que las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires sean concurrentes, es decir, el mismo día pero separadas de las nacionales, beneficiando indirectamente al radical Martín Lousteau, por ende, afectando a Jorge Macri, candidato que tanto su primo, el expresidente, como Bullrich, empujan de cara a los comicios porteños.

Desde el armado de la precandidata a presidenta aseguraron a PERFIL que la licencia se venía analizando desde hace tiempo. El anuncio de Larreta pudo haber adelantado esta decisión, pero la incompatibilidad entre la agenda institucional y la campaña venía no sólo complicando los tiempos de Bullrich, sino que también la hacía sentirse “en una posición de privilegio que no quiere“.

Para Bullrich, cualquier funcionario con intenciones electorales debería al menos pedir una licencia para no mezclar ni usar dinero público en campañas. “Esto no lo piensa específicamente por Larreta, también aplica a Morales, por ejemplo”, detallaron. Una manera de diferenciarse de su futuro rival en las internas.

En el plano concreto, los encuentros institucionales, recorridas por el país como el viaje a Tucumán o La Pampa, obligaban a la ex ministra de Seguridad a “recibir a todos: a los que apoyan a Larreta, Vidal y a ella, y considera que no puede tener ningún sesgo”, argumentaron. Lo cierto también es que con esta decisión, podrá permitirse dejar esa actividad y enfocarse en su campaña, como también endurecer su discurso contra sus rivales.

Federico Angelini, el reemplazante de Bullrich

No obstante, según indicaron a PERFIL allegados al flamante titular del partido amarillo, el santafesino Federico Angelini asumirá con “la enorme responsabilidad de tender puentes entre los distintos sectores, con la intención de coordinar para que el día después de las PASO todos trabajen con el mismo objetivo de hacer que Juntos por el Cambio gane las generales“.

En este tenso clima es que Angelini asume buscando “calmar las aguas”. Los próximos meses demandarán cada vez más trabajo, con campañas en el medio y vaticinan mayores momentos de tensión política.

Angelini es nacido en Rosario, diputado nacional de Juntos por el Cambio desde diciembre de 2019 y trabaja en el equipo de campaña de la ex ministra. Desde el entorno de Bullrich confiaron que “es uno de los primeros” que se pasó de trabajar con Mauricio Macri al proyecto de Bullrich. “Incluso cuando los números no eran tan buenos como hoy”, destacaron.

Vale destacar que este pase sucedió hace más de un año, mucho antes de que Macri decidiera no competir este año. “Ahí muchos se empezaron a sumar, pero Angelini está desde antes, al igual que Massot, De Lucca, Bertol, entre otros, que los une ideológicamente el proyecto de Patricia“.

“Hay que bajar las tensiones internas, que son lógicas cuando se disputa una candidatura presidencial. No hay que asustarse”, señalaron desde el entorno de Angelini, quienes aclararon que tiene “buena relación” con el jefe de Gobierno porteño y también aspirante a la Presidencia, Horacio Rodríguez Larreta.

Respecto a ese último punto, en el entorno del rosarino remarcaron que “no va a mezclar la cuestión institucional con las candidaturas”, por lo que descartaron que el diputado nacional trate de inclinar la estructura partidaria en favor de la postulación de Patricia Bullrich.

Angelini es “100% de Mauricio (Macri)”, y hace un año, en una reunión con él y con Patricia, planteó la convicción de trabajar con ella.

El comunicado oficial de Bullrich sobre su licencia

“Estando cerca del inicio de un proceso electoral y siendo consecuente con los valores de la verdad y la transparencia, pedí licencia a la Presidencia del PRO”, señaló la referente opositora. Y agregó: “Ha sido un gran privilegio liderar el partido estos años”.

La ex diputada nacional había asumido al frente del Consejo Nacional del PRO en febrero de 2020, cuando la lista que encabezaba fue la única presentada para los comicios internos del partido amarillo.

“Para mí es un orgullo y una responsabilidad dirigir el PRO. Agradezco a (el ex presidente) Mauricio Macri y me comprometo a trabajar por la libertad, la transparencia, la igualdad de oportunidades y el progreso y la autonomía personal como motores de todo cambio positivo en la sociedad”, había afirmado la ex funcionaria nacional en aquella ocasión.

Por Julian D’Imperio-Perfil