Cuenta regresiva hacia una elección hasta ahora regalada a la derecha

Argentina

“No creo que los votantes sean completamente inocentes y que sea sólo culpa de una política que no los supo interpretar, sino que hay responsabilidad de los votantes en cuanto renuncian también a la política como proyecto colectivo. Por ahí tiene que venir la propuesta de los espacios políticos nacidos en el 2001: ¿qué propuesta colectiva le vas a dar al votante? Porque finalmente me parece que es una falacia creer que podemos tener un proyecto que no sea colectivo; creer que existe una política que no es colectiva. ¿Cómo es eso? ¿Que la política tiene una propuesta que finalmente es solo para individuos? ¿Es una política que no es política? Incluso si pudiera ser electoralmente exitosa, ¿después como gobernaría algo que no tiene en cuenta lo colectivo, al otro; que no negocia? Hay que hablarle de eso a la sociedad, porque no es inocente de elegir un proyecto que sea meramente de individuos”.

Rodrigo Zarazaga, sacerdote jesuita, politólogo y rector del Instituto Universitario CIAS, en diálogo con Diego Genoud.

Multipolaridad: ¿Otro mundo es posible?

La reciente circunstancia suscitada en la cumbre de Johannesburgo, en la que la ampliación del BRICS estuvo a punto de no involucrar a Nuestra América – oportunidad que el Presidente de Brasil aprovechó para incluir a la República Argentina sin objeción alguna – constituye una auspiciosa novedad para la geopolítica nacional, lamentablemente condicionada por una encrucijada electoral que incluye la posibilidad de que el futuro gobierno de nuestro país desconozca dicho status.

Recordemos que los BRICS constituyen un grupo integrado por las 5 economías emergentes más poderosas del mundo (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que funciona formalmente desde 2009 y recientemente aceptaron incorporar a 6 países, entre ellos el nuestro.

Entre los objetivos del bloque se cuentan la promoción de acuerdos bilaterales de comercio entre los países miembros y el financiamiento de proyectos productivos a través del Nuevo Banco de Desarrollo.

En su conjunto, los BRICS representan el 25,7% del PBI mundial; el 16,1% de las exportaciones; el 14,9% de las importaciones del mundo; el 40,8% de la población mundial; y ocupan el 29,5% de la superficie total del planeta.

Para tomar cabal dimensión de su importancia, vale la pena consignar que los BRICS conforman una organización cuyo producto bruto combinado supera al de los países del G7; incluyen un significativo avance en el campo de las nuevas tecnologías de información y comunicación en países como China e India (y en menor medida, Irán) superando en varias áreas a Estados Unidos y Europa; la clausura de cinco siglos de dominación de Occidente sobre el resto del mundo, expresado en los desafíos que hoy plantean países que fueron sometidos al atraso y la miseria por Inglaterra y sus cómplices europeos, como en el caso de China, con las dos Guerras del Opio; o condenados a la condición de colonia, como la India; o postergados como expresión de la “barbarie asiática”, tal el caso de Rusia; o el resurgir del anticolonialismo en varios países africanos; Europa, convertida en un bochornoso súcubo norteamericano sin influencia influencia en su propio territorio, sin hablar de las regiones aledañas, donde la OTAN anuló a la Unión Europea como verdadera organización supranacional, ahora dirigida desde Washington. Esta reconfiguración del poder global, en clave post-hegemónica, ya se torna evidente en los más diversos ámbitos del damero internacional.

En esta ocasión, la ampliación del BRICS incorporó a seis nuevos países de los cuales cinco son pródigos en recursos energéticos: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán y gas en Argentina y Etiopía, en tanto la vieja elite económica mundial del G7 se caracteriza justamente por su dependencia de las importaciones de petróleo y gas, aunque no en el mismo grado para todos sus miembros. Ello explica la contrariedad de los personeros y súbditos del imperio ante semejante resolución.

La buena nueva ofrece la posibilidad de diversificar nuestro comercio exterior, permitirnos acceder a nuevos financiamientos para obras de infraestructura y desarrollo industrial y probablemente convertirse en un valioso resorte para poner fin a la perniciosa injerencia del FMI en los asuntos internos de nuestro país. Previsiblemente, todo el arco de la derecha local se pronunció en contra del ingreso al BRICS, esgrimiendo argumentos tan rancios como que “nuestro lugar es en Occidente” y otros de igual cuño, confirmando su condición de agentes coloniales. Sus descabelladas propuestas tropezarán ahora con nuevos obstáculos, ante esta asociación con las grandes potencias económicas y políticas emergentes que representan un nuevo ordenamiento multilateral y post-hegemónico.

Pero, como es de suponer, no todo son rosas en lo concerniente al panorama internacional. Poco después del triunfo de Javier Milei en las elecciones PASO, otros dos grandes de Wall Street como elJP Morgan y el Bank of América se sumaron a los complejos pronósticos para el futuro económico de Argentina en el corto plazo.

El JP Morgan dio a conocer un documento en el que calificó al fenómeno del candidato presidencial de La Libertad Avanza como el “terremoto Milei”, a raíz de la fuerte incertidumbre que generó en los mercados y las considerables repercusiones que tuvo y tendrá para el país en materia de inflación y devaluación.

“El terremoto Milei marca el inicio de un período de intensificada incertidumbre”, expresó el banco estadounidense. También indicó que los resultados electorales obligaron a reperfilar los pronósticos que habían realizado para la Argentina.

El JP Morgan puso el foco en la devaluación de 22% que realizó el Gobierno- asegurando que era imposición del FMI – y alertó que habrá uninevitable traslado a preciosque tendrá un fuerte impacto, sobre todo en elúltimo trimestre (octubre, noviembre y diciembre) de 2023.

Por su parte, en la declaración inmediata posterior a la última visita de nuestro Ministro de Economía, el Fondo señala que “desde la finalización de la cuarta revisión (primer trimestre del año), los principales objetivos del programa no se alcanzaron, como consecuencia de la sequía sin precedentes y desviaciones de las políticas”.

Paralelamente, fuentes del Ministerio de Economía afirmaron que “se va a mantener la inversión social, que ya estaba acordada desde el inicio del programa”suscripto con el Fondo.

Pero del análisis de la letra chica del último informe del organismo sobre la Argentina surge que se proponen nuevos ajustes de las tarifas y un recorte del gasto público del 11% – particularmente de los salarios estatales que deberían caer 5% – en lo que resta del año.

El último desembolso de alrededor de US$7.500 millones hace que el total de desembolsos en el marco del acuerdo ascienda a unos US$36.000 millones. La próxima revisión está prevista para noviembre de 2023.

Esa bocanada de oxígeno recibida por un gobierno con las arcas exiguas habilitó la desesperada – y, en términos electorales, acaso tardía – maniobra de reforzar algunas asignaciones sociales y otorgar un bono de suma fija a lxs trabajadorxs, por ahora único gesto capaz de interpretarse como parte de la voluntad oficial por llegar a los comicios con algo menos de descrédito popular, en medio de una alarmante desmovilización de las fuerzas que responden al oficialismo.

Alejandro Werner, ex director del Fondo Monetario Internacionalpara el hemisferio occidental, analizó la declaración del FMI en su staff report, en la cual se mencionan las condiciones que el gobierno deberá cumplir, en relación con las medidas que anunció el ministro de Economía Sergio Massa, declarando que en el organismo “saben que no van a volver a verse las caras con este gobierno”.

Hambre: El enigma detrás de los saqueos

El reciente fenómeno de los saqueos producidos durante el fin de semana extendido por el feriado en conmemoración del paso a la inmortalidad del General José de San Martín tuvo sus primeras alertas desde el gran Mendoza. Con extrema prudencia, las autoridades locales comenzaron a informar sobre la situación luego de la viralización de videos y comentarios a través de las redes sociales. El mandatario local desestimó que se trate de saqueos espontáneos protagonizados por gente impulsada por necesidad.

Situaciones similares se produjeron en las provincias de Córdoba y Neuquén. En la ciudad cordobesa de Villa María una menor fue demorada luego de que personal policial de ciber patrullaje detectara que, por la red de Facebook, incentivaba a los usuarios a sumarse a un grupo de WhatsApp llamado “Saqueo Villa María”, para luego coordinar acciones delictivas, según informó Télam. En la capital neuquina, en tanto, se viralizaron las imágenes de comerciantes que decidieron custodiar personalmente sus locales. Fueron el preludio de lo que ocurriría luego en la provincia de Buenos Aires, concretamente en Merlo, Tigre (Don Torcuato, Talar y Rincón de Milberg), Pilar, Escobar, Tres de Febrero, Pilar (Derqui), siempre en la provincia de Buenos Aires, que dejaron el saldo de 94 personas detenidas, entre ellas menores de edad, lo cual ofreció campo propicio para especulaciones de todo tipo, que incluyeron tanto imputaciones directas a algunas organizaciones sociales, como sospechas de maniobras desestabilizadoras perpetradas por la derecha en su afán de reforzar el discurso de la seguridad.

En Bariloche, en la provincia de Río de Negro, alrededor de 20 personas esperaron a un camión que se dirigía a un Centro de Distribución de mercadería del supermercado La Anónima y lo saquearon, según informó La Mañana de Neuquén.

Cabe señalar que la organización del trabajo informal en nuestro país adquiere ribetes inéditos en el resto de Nuestra América, tratándose de un mecanismo que permite a las numerosas organizaciones sociales que se ocupan del sector establecer una estrecha relación con los estratos más sumergidos y castigados de la sociedad. En ese universo no solo existe plena conciencia del momento de reflujo de masas y fragmentación social existente, sino que tienen vigencia principios y valores que descartan de cuajo la posibilidad de desvalijar a un pequeño comercio barrial. Es más, algunxs intendentes han manifestado tener constancia de que en sus distritos muchas de esas acciones partieron de la narco policía.

Si bien es cierto que la inédita hambruna que campea a lo largo de un país rico como el nuestro brinda condiciones para que en circunstancias límite se produzcan incidentes como los descriptos, buena parte de la prensa hegemónica se apresuró a agitar fantasmas pre insurreccionales, cuando lo cierto es que en el actual contexto los mismos parecerían estar mucho más emparentados con la Doctrina del Shock que oportunamente investigara Naomi Klein, según la cual los grandes capitales aprovechan los momentos de tragedia o desastre para proponer o imponer políticas que los benefician, y la incapacidad de reacción de la gente en tales momentos favorece dicha estrategia.

La derecha registró el agotamiento del Siglo XX antes que la izquierda

Tras el torrente de conjeturas de toda laya generadas a continuación del rotundo triunfo del candidato anarco capitalista en las PASO, y sobre todo a partir de la constatación de que buena parte de sus electores fueron jóvenes socialmente precarizados y mayoritariamente varones, si alguna constatación ha descolocado a la progresía en pleno es la ineficacia del discurso de los derechos, agitado ante una franja etaria que los desconoce por lo menos desde hace tres generaciones.

En efecto, existe una grieta propia del siglo XX, consistente en la discusión de la intervención del Estado en la economía, y de cuánto tenía que regular el sector privado. Pero en el siglo XXI la discusión público/privado no es totalizante. Cambió al disminuir fuertemente la creación de puestos de trabajo en el sector formal tradicional. Se fue creando otro sector que tiene otra agenda y al que la discusión público privada no le llega, porque el sector privado no lo toma y el sector público le llega con políticas sociales por su condición de vulnerable y no con una agenda productiva y laboral por su condición de trabajo.

Justamente en la franja de los jóvenes es donde se ve con más claridad esta diferencia. Según el informe Juventudes y Economía Popular del Renatep publicado recientemente, si se compara la composición de los universos de esos trabajadores con el del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA, donde se contabiliza a los trabajadores registrados), hay una diferencia de alrededor de 17 puntos.La presencia de trabajadores de entre 18 y 24 años es significativamente mayor en la economía popular: 24,4% versus 7,4% en SIPA. En cuanto a las ocupaciones que realizan, se trata de trabajadores de comedores y merenderos (17,1%), servicios de limpieza (7,9%), agricultores/as (4,6%), servicios de estética como peluquería o manicuría, entre otras. (3,4%) y vendedores ambulantes (3,1%). El restante 63,9% se reparte entre las otras ocupaciones, ninguna de las cuales alcanza un 3%.

Pero nuestra clase política – eso que Milei denomina “la casta” -, haciendo gala de total autismo, sigue en piloto automático, aferrada a viejas fórmulas desencontradas con el tiempo histórico que transitamos.

Sin ir más lejos, la noche de las elecciones intermedias, desde el escenario del búnker de UxP, Massa expresó sus intenciones de conformar un “gobierno de unidad nacional” en caso de llegar a la Presidencia de la Nación y llamó a “los radicales” y “a todos los sectores del campo popular” a sumarse a su propuesta.

Desde Madrid, Ricardo Alfonsín recogió el guante declarando que muchos de sus correligionarios ahora “entienden que el partido (por la UCR) debe trabajar en esa dirección porque no quieren ser responsables de lo que puede ocurrir con el país si a la segunda vuelta llegan Milei y Bullrich” y agregó: “Habrá que ver si lo que decide el partido está o no a la altura de las circunstancias“.

“Nadie puede hacerse el que no sabe que una segunda vuelta entre Milei y Bullrich, cualquiera sea el que gane, consagrará un gobierno que podrá en riesgo derechos sociales y valores esenciales de la república y la democracia“, evaluó el diplomático.

Por esa razón, advirtió que “gane quien gane” en un hipotético balotaje entre Milei y Bullrich “ambas fuerzas acordarán y se apoyarán recíprocamente” en un eventual gobierno, y aseguró que “eso lo garantiza el líder del PRO”, en alusión al ex mandatario, Mauricio Macri.

Mientras la Central Obrera se limita a amenazar con “inundar las calles” en caso de imponerse la derecha en las elecciones de octubre, desmarcándose nuevamente de sus pares, el líder camionero Pablo Moyano sostiene que “Tiene que haber ya una movilización en los barrios y en las bancas, tanto del sector político y sindical, como de los distintos sectores de los movimientos sociales” (…) “Si no, lamentablemente, vamos a llegar al 21 de octubre con una derecha cada vez más instaladay cada vez más fuerte. No solamente por los medios de comunicación sino también por la estructura que están demostrando esta gente”, agregó.

A su vez, tanto el Movimiento Evita como Somos Barrios de Pie han prometido salir a los barrios para convencer a los votantes, primero de ir a las urnas y segundo a votar por el oficialismo “para cerrarle el paso a la derecha”.

En tanto, el país continúa deslizándose hacia el incierto desenlace de las elecciones nacionales de octubre, adonde a un oficialismo muy debilitado y una oposición en franca dilución los espera una fuerza constituida por “servidores de pasado en copa nueva” (parafraseando al cantautor cubano Silvio Rodríguez) que amenaza con producir un giro copernicano en la política nacional – acompañado por gran parte del electorado -, prometiendo un categórico alineamiento internacional con EEUU e Israel, la virtual anulación del rol mediador del Estado en la puja entre capital y trabajo, y una verdadera demolición de los presupuestos que en materia de derechos humanos rigen desde la recuperación democrática.

Para hacerle frente a semejante retroceso, hará falta producir un giro también copernicano en materia de respuesta popular.

Poco a poco, ya se van produciendo escarceos intersindicales (COAD – UNR, Jaboneros, Aceiteros, ATE, CTA – A, etc.) agitando la consigna “Contra el ajuste, la precarización, en defensa del salario y los derechos, la educación y salud pública”.

Lo cierto es que, desde hace bastante tiempo, el peronismo institucional ha dejado de estar a la altura del peronismo político y gremial de las bases, que – de no torcerse el curso de los acontecimientos – también está llamado a ser un actor decisivo dentro de la masa crítica que frene la avanzada reaccionaria de un eventual gobierno de Milei.

Porque en no pocos corazones aún arde la profecía de Evita acerca de que “La Patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas”. –

Por Jorge Falcone-La Gomera de David