Celeste Cid revela los secretos de Planners y su futuro como escritora

La actriz protagoniza la nueva serie de Star+, con producción ejecutiva de Bárbara Diez y dirección de Daniel Barone.

El nuevo proyecto de Celeste Cid explica su sonrisa sostenida: la actriz protagoniza “Planners”: la serie del sello de Star+, con producción ejecutiva de Bárbara Diez y dirigida por Daniel Barone. Un dramedy, con figuras como Leticia Siciliani, Guillermo Pfening y Gonzalo Valenzuela, que además de contar el proceso de reinvención de una mujer recién separada, retrata el lado B de los organizadores de eventos. “Uno no sabe el entretelón que hay para que todo se vea tan grandilocuente. Bárbara, desde la primera vez que nos juntamos, puso esta imagen: la de un pato sobre el agua que por arriba lo ves nadando y se desliza, pero por abajo sus patitas están totalmente aceleradas”, subraya Cid, que en la ficción se calza el traje de Malena Carregal.

Pandemia mediante, la ex “Chiquititas” regresa a los sets con la familiaridad de estar -y sentirse- en casa. “Como esa sensación de hogar, de la comida calentita, que el trabajo no sea ir y pasar una ficha”. Cid lo dice a cuento del primer stop, sin continuidad, en tres décadas de carrera. “Le tengo particular cariño por ser el primer proyecto post pandemia. Ensayábamos con barbijos y fue una aventura”, repasa.

Celeste Cid revela cómo fue grabar Planners, la serie producida por Bárbara Diez.

La aventura mayor empezó antes y fue la de ponerse el chip de una líder con talento para manejar equipos, respaldada en la experiencia de Bárbara Diez, ex de Horacio Rodríguez Larreta y dueña de la idea original. Para entrar en clima y sentirse a tono, Cid acompañó a la artista plástica y productora a una boda en el Palacio Duhau. “Con Bárbara nos gustan las cosas organizadas, anticipadas. Somos minuciosas, detallistas. Nos gusta solucionar imprevistos”, aclara y revela, entre risas: “Bárbara me dijo: “Vení vestida de negro” y yo me fui muy montada, por supuesto. Me había puesto un pantalón de vestir negro, un corset y me había hecho un peinado”.

“Supongo que algo de su personalidad es así y algo de la mía un poco también. No nos apabullamos con el percance, al contrario. Si bien mi profesión es otra, tenemos una forma de trabajo parecida con Bárbara. Con “Dani” Barone también. Es re obsesivo y abocado como yo”, cierra, alineada con su dream team de trabajo.

La actriz que se lanza como escritora

Sin grandes ambiciones, más que nutrir el apetito de la artista en todas sus versiones, Celeste Cid está editando su segundo libro. “La palabra escritora la siento súper grande, pero sí. Estos meses que terminé una serie, me tomé el tiempo para editar un libro que escribí hace años y estoy en el proceso final”, cuenta sobre su segunda publicación, tras de su primer lanzamiento en 2005, un libro de collage, poesía y fotografía.