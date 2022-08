Celeste Cid habló sobre la salud de Chano

La artista se remitió a un hecho del pasado y se la vio algo molesta con la panelista Yanina Latorre. Mirá el video.

Celeste Cid reapareció en un evento destinado a la promoción de «Santa Evita» y después de un tiempo considerable habló con algunos medios. De hecho, la famosa actriz charló de su vida con LAM y, cuando fue consultada sobre su opinión sobre Yanina Latorre y los dichos sobre su hijo, lanzó una frase más que contundente.

En primer lugar, Celeste se refirió al perfil bajo que adoptó en los últimos años: «Creo que tiene que ver con mi personalidad. Me gusta mucho mi trabajo y mi trabajo ya en sí tiene mucha exposición, me gusta ponerme los guantes y estar acá pero también me gusta estar en mi casa y tener una vida normal, eso lo tengo muy claro».

«Yanina Latorre dijo que fuiste una mala influencia para Chano», le planteó el notero de LAM. A lo que Celeste se mostró algo incómoda y replicó: «Prefiero opinar de gente que no. Ella en su momento dijo algo de mi hijo y a mí me dolió mucho. Privadamente le hablé y le dije que tenía un recuerdo totalmente fallido».

Y nada, lamento que sea así su recuerdo. Sé la persona que soy, sé la madre que soy y no tengo mucho para decir al respecto», dijo Cid a modo de conclusión. De regreso en el estudio, Yanina Latorre tuvo su derecho a réplica y enunció: «Yo creo que ella está confundida. No hablé de tu maternidad, conté una situación, tengo 20 mil más pero me las guardo».

«Yo entiendo que cuando uno no está bien… aparte ella es una chica que habla de su adicción. Está recuperada pero tuvo un momento muy feo. Yo, durante un tiempo muy largo, lo conviví porque eran vecinos. Era un escándalo el edificio, hacían reuniones para que se vayan, porque era muy difícil vivir. Había mucho ruido, se peleaban, los excesos te llevan a lugares que no ter acordás. Yo conté que el hijo jugaba a la pelota en el garage con la señora que lo cuidaba. Un día me lo lleve a jugar a mi casa con Dieguito, no es un mal recuerdo», comentó la panelista de Ángel de Brito.