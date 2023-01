Carlos Tevez: “Lo seguí poco al Mundial, miré a Francia”

El Apache, tras su salida de Rosario Central, remarcó que está a la búsqueda de un proyecto que lo seduzca para volver a dirigir y develó que no siguió con demasiada atención la Copa del Mundo

Carlos Tevez es un emblema del fútbol argentino por su gloriosa etapa en Boca Juniors y por su destacado paso por la selección argentina. Sin embargo, durante una entrevista con Súper Mitre Deportivo, programa radial que se emite por Radio Mitre, el ex futbolista sorprendió al afirmar que no siguió con mucha atención la pasada Copa del Mundo, en la que Lionel Messi y compañía se llenaron de gloria al vencer en la final a Francia.

“Seguí a Francia, porque me gustaba, pero lo seguí poco. Me pasa eso. Me gusta ver los equipos que me gustan ver, los que me llaman la atención. Me llama la atención la táctica, lo veo con otros ojos ahora. Si tengo que ver, como que me cuesta. Pero miro desde otro ángulo, perspectiva, lo que me gusta ahora hacer”, manifestó el Apache.

Durante la charla, el ex Manchester City y West Ham de Inglaterra explicó que aún no tuvo la oportunidad de dialogar con el capitán de la Albiceleste para felicitarlo por lograr la tercera estrella para el combinado nacional. “No le mandé mensaje a Messi. Debe estar el teléfono explotado. Seguramente lo veré dentro de poco para darle un abrazo. Me pone muy feliz. Es una leyenda. Y haber jugado con leyendas me pone muy feliz. Que mis hijos griten goles de él, y haber jugado con él, la verdad que me hace feliz. Ver feliz a mis hijos y a mi país es único. Estoy agradecido a esta camada de la Selección”, soltó.

El ex deportista también fue tajante a la hora de ser consultado sobre si extraña el famoso Mundo Boca: “No extraño nada, ni el fútbol”. Y luego, aclaró: “Me agotó el fútbol como jugador. Tengo 38 años. No tuve lesiones complicadas, corro a las mañana, hago gimnasio, juego al fútbol, pádel, al golf. Estoy sano. Si quisiera volver, podría volver. Pero no lo extraño”.

“Estoy disfrutando de la vida, son momentos. Estoy con la familia, en la estancia. Pasé Año Nuevo en Pinamar. Disfrutando la Argentina, el verano argentino lo disfruto muchísimo. Me gusta quedarme acá, con el cariño de la gente. La paso muy bien”, esbozó el ídolo Xeneize.

Durante sus casi cinco meses al frente del Canalla, Tevez dirigió 24 encuentros, en los que ganó seis, empató 10 y perdió 8. Aunque son números irregulares, el ex Juventus y Manchester United se mostró conforme con su trabajo: “La experiencia fue muy buena, me encantó. Es algo que me atrapa muchísimo. La estrategia, planear, estar con los jugadores, ir a entrenar. Me gusta el lado del entrenador. El lado del jugador lo enterré. Todos me preguntan al verme entrenar, me dicen de ponerme los cortos; pero no, estoy para entrenar. Me encantó. También me dio un golpe de realidad. En el fútbol argentino son pocos los clubes que tienen aspiraciones para armar un buen plantel, a hacer cosas, un proyecto serio. Son 3 ó 4 clubes que están bien económicamente y pueden armar un plantel para pelear a lo grande y que se pueda competir”.

“No tengo la necesidad de salir a dirigir cualquier cosa, me gustan los proyectos y poder ayudar al jugador, sin exponerlo. Haciéndome cargo yo. Se vendió a Buonanotte, la mejor venta en la historia de Central. Todos los chicos que subimos a Primera… Tanlongo se fue a Portugal. Chicos de 16 ó 17 años que crecieron muchísimo. Eso me encanta. El trabajo que hicimos en Central me gustó muchísimo. Esa experiencia me sirvió muchísimo. Tenía la chance de quedarme, pero elegí que no por el tema político. No estoy desesperado por trabajar. Seguimos proyectando, analizando lo que hicimos bien o mal”, manifestó. Además develó que “Cuando salí de Central me llamaron de Independiente, pero dije que no. No quería agarrar, quería poner un freno para así analizar qué hicimos bien y qué mal en Central para luego mejorar”.