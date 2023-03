Camila Homs sobre Rodrigo de Paul: “No le rompí todo porque soy tranquila”

La panelista de ¿De qué signo sos? respondió si alguna vez le quiso destrozar las cosas a un ex, y la referencia fue ineludible.

Cada vez que Camila Homs comenta sobre su pasado amoroso es inevitable relacionarlo con Rodrigo de Paul, ya que fueron novios desde la adolescencia durante casi 12 años, además de ser padres de una nena de 4 años y un nene de 1.

“No le quise romper todo porque soy muy tranquila, así como me ven”, aseguró la panelista de ¿De qué signo sos? cuando Virginia Gallardo la consultó sobre si pensó en “destrozarle cosas a un ex”.

“Yo creo que las cosas se hablan. Que me aclare las cosas. Si no va, no va. Ok te respeto. Chau, mi amor. Vos te lo perdiste“, remató sugestiva Camila, luego de la polémica por la supuesta infidelidad de Rodrigo con Tini Stoessel al comienzo de esa relación.

Al final, Camila Homs reflexionó sobre la posibilidad de tener una pareja abierta y las infidelidades, a la luz de su historia con Rodrigo de Paul: “Yo soy recontra posesiva, y lo que es mío no lo mires, no lo toques. No hagas nada”.

La mala experiencia de Camila Homs, ¿con Rodrigo De Paul?

Separada de Charly Benvenutto desde verano, Camila Homs contó otra anécdota picante sobre cómo ¿Rodrigo de Paul? intentó reivindicarse luego de un desliz.

“Me pasó que se han mandado alguna y para querer remediar vienen con la carterita, el regalito“, disparó

“Si yo quiero algo me lo compro yo. Sino algo más, algo más tangible”, cerró Camila Homs irónica.