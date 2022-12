Camila Homs habló de la denuncia penal que le hizo Rodrigo de Paul

La modelo hizo referencia a los trascendidos de la demanda que el futbolista inició en su contra.

Camila Homs habló con Intrusos de la denuncia penal que le hizo Rodrigo de Paul por amenazas y hostigamiento.

“La denuncia, ¿ya la recibiste?”, le preguntó el cronista y la modelo respondió: “No, no recibí ninguna notificación así que la verdad es que no te puedo hablar del tema”.

“¿Te enteraste por los medios entonces?”, insistió el movilero y la expareja del futbolista contestó tajante: “Exactamente”.

“¿Sabes de qué viene el contenido?”, le consultó luego y Camila dijo: “No sé, no tengo ganas de hablar de este tema ahora, lo del 2022 que quede atrás y adelante con todo el 2023”.

“Me han golpeado mucho. Estoy re bien igual ahora, no sé cómo se me verá pero yo me siento bárbara. Me quedo dos semanitas más o menos”, dijo la modelo a Intrusos.