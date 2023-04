El conductor de Bendita contó cómo fue conquistar a la bailarina y la recordó con mucho amor. Mirá.

Beto Casella rompió el silencio sobre su romance con Marixa Balli y lo recordó con mucho amor. El conductor aseguró que tuvieron mucha piel, que fue más que un simple vínculo y reveló por qué se terminó.

El conductor de Bendita (El Nueve), habló con Alejandro Castelo, cronista de LAM (América), y manifestó: “No fue una cosa puramente sexual. Hubo, no se si amor, pero me acuerdo que ella a veces tardaba en contestar y yo estaba como… ‘y, por qué no me contesta…’. Yo creo que me terminó ella porque me parece que había mucha presión de la familia. Ella era una bailarina clásica, del Colón y yo de Hedo, con los pelos largos… Yo no le caí muy bien a la familia. Las dos veces que me vieron, les alcanzó”.

Respecto al comienzo del romance, Beto aseguró que no le fue fácil conquistar a Marixa: “Nos llevó tiempo, yo se que ahora los chicos dicen ‘bueno, vamos a un lugar más tranquilo…’, pero Marixa se hacía esperar“. Luego, reiteró que todo se terminó por pedido de la familia de la artista y soltó: “Ella era mucho para mí”.

“Donde nos cruzamos, hay un abrazo fuerte, de mucho cariño, yo quiero que le vaya bien, le está yendo bien y se lo merece. Es la misma chiquilina que yo amé“, expresó. Y mirando a cámara, Casella cerró: “Te mando este beso eterno que nos prometimos para siempre y sabés que para lo que necesites, estoy. Porque esas cosas que alguna vez Dios unió, no se separan así nomás“.

Qué dijo Marixa Balli sobre su romance con Beto Casella

“Yo estaba en el Colón y él tenía un fitito. Me venía a buscar con el auto al teatro. Nos conocimos en la vida. Yo era bailarina del Colón”, comenzó diciendo la actriz días atrás en LAM.

Estefi Berardi tomó la palabra y le preguntó cuál fue el motivo por el que se terminó enamorando del conductor de televisión. “En esa época tenía el pelo largo, era muy canchero”, expresó Marixa. Y continuó: “Era muy canchero. Es una persona muy divertida, amoroso, simpático, caballero”.

“¿En qué momento se conocen?”, le consultó Marcela Feudale. Las panelistas empezaron a especular los lugares donde se podrían haber conocido, pero Marixa esquivó la pregunta y no quiso responder.

Mientras dejó a todos con mucha intriga, Ángel de Brito se metió en el debate y dijo: “¿Era un degenerado?”. Ante la sorprendente pregunta del conductor de LAM (América TV), entre risas, la actriz insistió con que “era amoroso” y, sin dar tantos detalles, remarcó que también era “otra época”.

A su vez, luego de ver la nota del conductor, la bailarina reconoció que se separaron por presión de sus padres: “Yo era bailarina y un par de veces fui sin dormir a las clases… las amonestaciones venían en el boletín.. y mis viejos me dijeron que me enfoque en la danza. Me tenían muy cortita“.