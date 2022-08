Alberto Cormillot le contestó a los haters que lo critican por haber tenido un hijo a los 83 años

En “PH, Podemos Hablar” el doctor decidió compartir su experiencia volviendo a ser padre a los 83 años.

Durante el programa, Andy Kusnetzoff les propone diferentes consignas, para conversar. En un momento, invita uno por uno a los invitados, y los invita a responderle a los haters, compartiéndoles algunas cosas que escriben en las redes sociales. Es por esto que, cuando pasó Alberto Cormillot, las críticas eran por su decisión de ser padre tan grande.

“Es una manera de verlo… Cuando decidimos tener a Emilio, fue muy charlado. Está muy bien y estamos muy bien con él, no me imagino la vida sin él. Disfruto cada cosa que va aprendiendo, me asombra mi propia ignorancia sobre cómo hacer cosas con él. Por momentos, lo poníamos en el suelo, y no gateaba, entonces lo levantábamos. Y un día le dije a Estefi ‘¿Cómo va a gatear si no lo dejamos en el suelo para que practique?”, compartió el invitado.

Entonces, explicó que “cuando lo dejamos en el suelo, a la semana estaba gateando, y dije ‘¿Cómo no nos dimos cuenta antes?”. Rápidamente, Andy Kusnetzoff le comentó que «empezaste de vuelta, te olvidaste ya todo lo otro», y Alberto Cormillot sentenció: “Totalmente… son 48 años. Adrián tiene 48, y está fascinado. Él dice que le va a dar calle… Rock, fútbol y fórmula 1. Él no tuvo un hijo varón, tiene 3 nenas”.

Posteriormente, el conductor le consultó qué le pasa cuando ve estos mensajes en las redes sociales, que representan a una parte de la sociedad. “En general, no leo lo que me dicen, y cuando alguien me dice ‘dijeron esto de vos’, yo no quiero enterarme. Yo ya sé lo que pienso, sé mi responsabilidad. Puede ser que tenga que ver con el ego, pero yo creo que tiene que ver con el amor, como le pasa a cualquier otra persona”, concluyó compartiendo Alberto Cormillot.