Adabel Guerrero subió una foto desnuda de “no a la guerra” y tuvo que borrarla por las repercusiones

En medio del conflicto bélico internacional, la bailarina sentó posición y la mataron en Twitter.

El ataque de Rusia a Ucraniaconmociona al mundo. Ante el panorama internacional varios famosos se hicieron eco y expresaron su dolor y preocupación en las redes sociales. Adabel Guerrero no fue la excepción: se pronunció en contra de la guerra con una foto desnuda y recibió duras críticas.

La bailarina decidió sumarse a la iniciativa “No a la guerra”. Bajo ese tag compartió una foto donde se la ve posando de perfil completamente desnuda, mientras se cubre los pechos con las manos.

Allí animó a que sus seguidores interactuaran: debían votar entre “comparto” o “me sumo”.

Tras la repercusión, Adabel Guerrero borró el posteo

Como era de esperarse, la historia de Instagram no pasó inadvertida y generó todo tipo de comentarios.

“La que está muy afligida por la guerra es Adabel. No sé si sumarme o compartir. Qué dilema. Putin estará esperando a ver qué pasa”, escribió a pura ironía Juariu, la especialista en rastrear las redes sociales de los famosos. Mientras que el periodista Leo Arias agregó: “Adabel Guerrero se sumó a los mensajes de paz contra la guerra en Ucrania”.

Adabel Guerrero generó repercusión en redes al desnudarse por la paz. (Foto: Capturas Twitter /@LeoAriasPrensa- Instagram /juariu)

Por supuesto, tampoco faltaron los chistes de los usuarios. “Les juro que cuando lo vi pensé que era fake. Una fuente anónima me confirmó que Adabel Guerrero le está poniendo el cuerpo a la situación”, escribió uno. “Adabel Guerrero no sabe si apoyar o no a la guerra. El mundo en vilo esperando su postura”, sumó otro.

A raíz de la repercusión, la bailarina decidió eliminar la publicación. Sin embargo, ya era tarde: en Twitter no cesan las críticas. “Adabel Guerrero en tetas nos soluciona la guerra jajaj”, comentó una usuaria. “¡Por favor, no se pongan en bolas por la Paz! Con una Adabel Guerrero ya estamos hechos”, aseguró alguien más.