Yanina Latorre reveló cómo es la vida íntima con su marido: “No lo abrazo porque…”

La panelista de LAM mantuvo un divertido ida y vuelta con Estefi Berardi sobre su privacidad.

En LAM, Estefi Berardi relataba que no se presenta públicamente con su novio porque a él no le gusta la exposición pública debido a que trabaja en la política, y Yanina Latorre comenzó con ella un divertido ida y vuelta sobre la vida privada de ambas

“Yo que ella no me separo, porque la vida es una mi…. Los que cambian son todos iguales, reina. Te lo digo yo después de 30 años”, le aconsejó Yanina, y eso motivó que Estefi le preguntara si duerme abrazada a Diego Latorre.

“Ni en pedo. Me da calor y llego a la cama cuando está dormido”, respondió la angelita, y luego se diferenció de Nazarena Vélez y Santiago Caamaño. “Si, pero el tuyo es joven, es nuevo. Yo llevo 30 años, ponele un cero. ¿Sabés lo que es levantarme y verlo todos los días”.

YANINA LATORRE EXPLICÓ CÓMO ENCARA SU VIDA PRIVADA JUNTO A DIEGO LATORRE

Ante la insistencia de Berardi sobre los abrazos en la cama, Yanina reiteró: “Ni en pedo. Dormimos con dos perros en el medio, literal”, dijo, mientras Ángel de Brito añadía “cinco almohadones”. Nazarena coincidió en que si la abrazan le da calor y que ella de noche solo quiere dormir.

“Yo estoy igual. ¡No quiero que me toquen!”, señaló Latorre mientras Estefi le preguntaba si se anima a depilarse delante de su marido y Ángel sacaba a relucir su ironía aludiendo a que no solo eso, sino que también lo hace en Instagram.

“¿Qué querís decir? ¿Qué se fue el erotismo? ¡No! Mi marido me ve y me quiere dar y yo no quiero. No sabés las artimañas que hago en la cama: cuando se me levanta el pijama, me tapo, me pongo almohadas”, explicó Yanina Latorre.