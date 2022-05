Yanina Latorre: “Ofelia Fernández es una vaga”

El lunes en LAM, Yanina Latorre le contestó a Ofelia Fernández tras sus declaraciones en PH: Podemos hablar.

La legisladora estuvo en el programa de Andy Kusnetzoff y recordó un tuit de la panelista, donde la criticaba diciendo que se levantaba al mediodía y cuestionaba su compromiso con su banca.

“Llegó a la legislatura por tomar colegios. ¿Qué hace? ¿Qué logró?”, cuestionó.

Yanina remarcó que no cree que Ofelia se destaque por su labor como legisladora. “Si se levanta al mediodía o no, es indistinto. Me parece una vaga. ¡Y le pagamos el sueldo nosotros!“, reiteró.

Por último, la panelista señaló que podría haber usado su presencia en PH para hablar de temas más importantes. “Pierden el tiempo mirando lo que yo pongo en Twitter”, remató.

¿Qué dijo Ofelia Fernández de Yanina Latorre?

La legisladora Ofelia Fernández estuvo en PH: Podemos hablar y le tiró un palito a Yanina Latorre.

La legisladora leyó un posteo de la panelista, donde la criticaba.

“Acá Yanina Latorre dice ‘Ofelia se levanta a la una’ por un tuit falso y editado. Bueno, ella es más o menos periodista, no le pido que chequee”, expresó en el ciclo de Telefe.