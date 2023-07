Yanina Latorre contó cómo fue su discusión con Luis Majul en El Observador

La periodista manifestó qué le causó enojo por parte del periodista y dueño de la radio en la cual trabaja. Mirá el video acá.

Yanina Latorre habló en LAM (América TV) del fuerte cruce que tuvo con Luis Majul antes de hacer el pase de su programa radial en El Observador (FM 107.9).

Qué pasó entre Yanina Latorre y Luis Majul

Marina Calabró le preguntó a la filosa panelista qué había pasado con el periodista y Yanina respondió con todo: “Fue una discusión fuerte y difícil. Todo el mundo me dio la razón. Fue fuerte. Estuve a poco de irme. ¡Me quería ir (del lugar)!”.

Asimismo, Latorre explicó: “Lo que pasó fue que hubo un choque en la Panamericana y yo avisé que llegaba unos minutos tarde. Y él en ese momento te da tranquilidad, llegué 14:03 horas… Majul tiene esto de que entró en un mundo, entiendo yo, con Viviana y conmigo en el que nosotras manejamos mucho lo mediático y con él nos cargamos. Pero él no deja de ser un tipo que hace programas políticos y serios. Entonces, Majul entró en un mundo en el que todo es humor y divertido, y hay cosas que no son graciosas“.

Además, Yanina continuó: “Como yo estaba tardando esos 3 minutos, él le pide a mi productora mi rutina y empezó a venderla. Cuando iba en el auto escuchando esos tres minutos, me agarró un odio. Le escribí por WhatsApp y le dije ‘dejá de leer mi rutina’. No me contestaba. Es es una cosa íntima la rutina… Lo hizo como gracia, pero a mí no me causó gracia y entré a los gritos”.

Por su parte, en el video del streaming de la radio, se puede ver que al ver la reacción de Yanina, Luis comentó: “A mí qué me importa que esté enojada en serio”. Latorre contó el desenlace de la discusión: “Pero estaba enojada le dije, mirá que estoy enojada de verdad, no quiero hacer el pase, no quiero hacer nada y le dije de todo. Sentí que se estaba cagando en mi laburo. ¡No me gustó!“, mientras que contó que se sentía aliviada de que estuvo sucediera un viernes, ya que tendría el fin de semana para superar el mal momento.