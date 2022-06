WhatsApp Plus: ¿cuál es la diferencia con la versión original y por qué es peligroso utilizar esta app?

Es una de las plataformas más utilizadas en todo el mundo; sin embargo, existe una versión no oficial de esta aplicación que cuenta con funciones adicionales.

WhatsApp Plus es una aplicación que no está autorizada por la compañía oficial Meta . A pesar de contar con otras funciones, no tiene cifrado de extremo a extremo y se considera insegura en todo sentido.

WhatsApp Plus, qué es

Es un MOD , esto es una extensión del software que modifica la versión original proporcionando nuevas posibilidades, ambientaciones, funciones, entre otros. En este caso, WhatsApp Plus es una variante de la aplicación base de WhatsApp.

Dentro de ella se encuentran funciones que se destacan por ser alternativas a lo que WhatsApp mismo ofrece:

Cambiar colores, temas, hasta el fondo de pantalla

No tiene versión web

Ofrece emojis exclusivos de la app

No funciona como complemento de WhatsApp

El usuario decide de quien recibir llamados y de quien no

La aplicación es independiente de Facebook

Conserva gran parte de la interfaz del usuario

Puede evitarse el “Escribiendo…” para que no se sepa cuando se está enviando un mensaje

Instalar WhatsApp Plus y sus beneficios

Fijación de chat

En WhatsApp pueden anclarse únicamente hasta tres chats. Sin embargo, en WhatsApp Plus se pueden fijar hasta 1000 chats en simultáneo ; lo que hace posible que se fijen la cantidad de chats que sea necesaria.

Temas

Modificar el estilo a WhatsApp es una posibilidad inexistente. Lo único que se modifica es el fondo de pantalla de los chats, nada más. En WhatsApp Plus pueden encontrarse una amplia variedad de temas, cuentan con más de 700 de estos para poder elegir según todos los gustos.

Emoticones

WhatsApp cuenta con una gran cantidad de emojis . De todas formas, WhatsApp Plus va un paso más allá y proporciona aún más opciones para elegir. Dentro de su biblioteca, se encuentran los creados por Google Hangouts.

Privacidad

La aplicación oficial te permite ocultar el visto, las famosas tildes azules para saber si fuimos leídos. Esta función también permite que tus contactos no sepan cuándo ves sus actualizaciones de estado. A pesar de este beneficio, hay un inconveniente enorme en todo esto:

Una vez habilitadas, se pierde también el derecho a saber si el otro leyó o no, o si el otro vio los estados de WhatsApp. Sin embargo, WhatsApp Plus no tiene tales restricciones. Mantener la privacidad es posible, sin tener que sacrificar verla desde el otro lado de la conversación.

Interfaz de usuario

WhatsApp Plus te permite personalizar el portal de chat : desde el tipo y el tamaño de la fuente hasta sus colores. Lo que muchos quieren, es posible.

Requisitos de la lista de contactos

WhatsApp oficial requiere que te tomes la molestia de agregar el número a la lista de contactos antes de mandarle un mensaje. Con WhatsApp Plus puede enviarse un mensaje sin problema, y sin necesidad de guardar el contacto.

Uso compartido multimedia mejorado

Muchos usuarios se quejan de la calidad al enviar archivos a través de la plataforma original de WhatsApp . Al no estar lo suficientemente comprimidos, no es posible enviarlos debido a su tamaño.

WhatsApp Plus permite compartir archivos pesados y videos más largos que un minuto, sin tener que comprimirlos primero o dividirlos en partes. además garantiza una mejor calidad de imagen, al no tener necesidad de comprimirse antes de ser enviado.

Las sanciones por descargar WhatsApp Plus

Cuenta con errores de seguridad como la ausencia del cifrado “de extremo a extremo” , por la falta de éste, hace más probable la existencia de un posible hackeo. Esto puede llegar al punto del robo de los datos personales, además de sumar ciertas sanciones por parte de WhatsApp.

Desde el principio, la empresa Meta aseguró que aquellas personas que usen la APK no oficial podrían ser sancionadas de forma indefinida. Suelen hacerse bloqueos del usuario que no pertenecen a WhatsApp oficial e incluso el no permitir volver a unirse a la aplicación original, sancionando al número de teléfono en cuestión.