Virginia Gallardo se burló de Flor de la V tras ser despedida de Intrusos

La bailarina encontró un bálsamo para seguir en la televisión en una de las competencias del programa del que terminó su contrato

Intempestivamente, sin anestesia. Virginia Gallardo sufrió la siempre incómoda sensación de vacío, de ese sinsabor por perder una fuente laboral tras su salida entre gallos y medianoche de Intrusos. Un desenlace que activó varias teorías sobre el motivo para su despedida.

En definitiva, la correntina procuró evitar los escándalos y emitió palabras positivas del final de su vínculo contractual con América. No obstante, circularon algunos rumores sobre un lazo tirante con Flor de la V, que se relacionarían con dificultades para entenderse.

halló una nueva posibilidad para continuar en la pantalla chica y en el rol de panelista de un ciclo dedicado a la farándula, dado que la convocaron de Socios del espectáculo. Este lunes, la blonda debutó en ese espacio que guían Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

En esta presentación, Gallardo lanzó unos pequeños dardos, unos misiles de indirectas contra Flor. Apenas pisó el estudio, y con la música a full de fondo, la bailarina expresó: “¡Hola! ¡Feliz Año para todos, compañeros! ¡Les dije que me iban a extrañar!”.

Con el transcurrir de los minutos, la ex Intrusos protagonizó un momento peculiar, dado que Lussich imitó a de la V y le gritó, a modo de chiste, una frase actuada: “Ya empezó Virginia. Soy la conductora, te pido por favor”. Con un gesto de incomodidad en su rostro, la correntina manifestó: “Tengo abstinencia, hace dos semanas que estoy de vacaciones, dejenme ser por favor”.

El uruguayo prosiguió con su gag, con esa alusión a Florencia y exteriorizó: “Soy la conductora, no quiero que te excedas, además lo que estás diciendo es una reverenda pelotudez”. Para rematar esa filosa reminiscencia a de la V, Virginia sostuvo: ”Si no me dejas terminar no se puede”.