Vero Lozano mostró su recuperación, se paró y caminó con andador en vivo

La conductora compartió en Cortá por Lozano el gran progreso que tuvo y compartió sus sensaciones. Mirá el video.

A principios de febrero Vero Lozano vivió un accidente del que se salvó de milagro, según contó, en Aspen por el que tuvo que ser operada de los tobillos. Hoy en Cortá por Lozano, luego de semanas de rehabilitación, mostró con muchísima felicidad que ya se puede parar sola e incluso dio unos pasos ayudada por un andador.

“Quiero compartir algo con ustedes, que ya lo compartí con el grupo. Hoy a la mañana fui al Cemic, un beso enorme a todos los que trabajan ahí, me hicieron las placas y me pude parar”, contó, para unos minutos después pararse, con dificultad, pero con firmeza, frente a su asiento.

“¡Estoy recontenta! También puedo dar unos pasitos con andador. Es raro. Me duelen mucho los pies abajo. Como todo eso está hecho a nuevo, siento en los talones como puntaditas y estoy muy emocionada”, compartió.

“Les agradezco porque me han apoyado todo el tiempo, han sido muy amorosos. Me ha llegado todos los rezos y el amor. Quiero hacer hincapié en esto y no es que soy ejemplo de nada. Yo la saqué barata, pero hay gente que está en una situación de discapacidad que está muchísimo peor que yo. Me estoy parando, tengo posibilidades de progresar, pero hay algunas personas que no”, aseguró la conductora.

“Lo que uno se propone, bien orientada y con la medicina a favor, la buena voluntad y el amor, se puede lograr un montón de cosas. Y el ánimo, sobre todo”, expresó. “Pasaron diez semanas desde que me operé y antes hice mucha rehabilitación, mucha gimnasia y mucha garra. Eso me ha ayudado. No es que salgo caminando. Doy pasitos, tranquila y de a poco”, aseveró, precavida.

“Cuando me paré por primera vez me sentí como una jirafa recién nacida”, afirmó la animadora, con su humor habitual mientras le acercaban un andador y daba unos pasos. “Puedo hacer esto muy de a poquito”, dijo. “Cuando me paré por primera vez, me largué a llorar. Quiero animar a todos los que están pasando por situaciones similares. Pero no hay luchas mejores o peores, cada uno lo vive de forma distinta. ¡Sí hay luz!”, concluyó.