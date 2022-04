Un desamor con la China Suárez: lo que no se sabía de la relación de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Luli Fernández dio detalles del vínculo entre el futbolista y la actriz que se rompió cuando explotó el escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara. Además, cuando apareció en escena el nombre de Nicolás Furtado. Mirá el video.

—¿Estás segura que no querés hablar? Porque van a blanquear el romance.

—No, gracias. Era hora jaja. Vienen de hace rato

—¿Ustedes ya estaban separados?

—Punto final en enero.

—Pero los rumores son de octubre.

—…

Ángel de Brito reprodujo el diálogo que tuvo con Camila Homs, quien fuera la pareja de Rodrigo De Pauldurante más de 12 años y con quien tuvo a Francesca (3 años) y Bautista (9 meses). Lo hizo para advertirle que en LAM mostrarían las fotos que confirmaban el romance del futbolista con Tini Stoessel, quienes estaban paseando por las calles de Ibiza, en España, a donde viajó la cantante las últimas semanas.

Homs y De Paul tuvieron una fuerte crisis en octubre pasado cuando al jugador del Atlético de Madrid se lo vinculó con Eugenia la China Suárez, al mismo tiempo que Wanda Nara descubrió que la actriz se había encontrado con Mauro Icardi en un hotel de París. Por ese entonces, el deportista fue el primero en salir a desmentir la información y a querer despegarse de aquel escándalo. “Se volvieron locos. No la vi en mi vida a la China, no sé quién dijo eso. Por Francesa, que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada, no entiendo de dónde”, le dijo al periodista Flavio Azzaro a través de un mensaje. China Suárez, Mauro Icardi, Wanda Nara

Con el correr de los días, el escándalo entre Wanda, Icardi y la China fue creciendo aún más a medida que iban surgiendo detalles sobre el affaire y así el nombre de De Paul se fue corriendo de la escena mediática. No así en la intimidad, ya que tuvo una fuerte crisis con su esposa, quien dejó Madrid y se instaló en Buenos Aires con sus dos hijos. A fin de año volvió a viajar para darle una nueva oportunidad a su relación, pero en enero se separaron de común acuerdo, siempre según el testimonio de Homs.

En paralelo, la información indica que De Paul ya había comenzado un diálogo con Tini Stoessel y también con la China, que por ese entonces estaba en Madrid filmando una serie. Fue Luli Fernandez quien contó este martes en Socios del espectáculo que días antes de que saliera a la luz el escándalo con Wanda e Icardi, la actriz argentina estuvo en el Wanda Metropolitano -nombre del estadio del Atlético de Madrid- invitada por Rodrigo De Paul. Aunque por ese entonces no quiso levantar la perdiz y por eso no lo hizo público: fue a un lugar preferencial, y se tomó fotos que no compartió en sus redes sociales, pero que le envió a sus allegados. Uno de ellos, por caso, es quien le cuenta todo esto a la panelista del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. En tanto, ese mismo día Camila Homs estaba en el palco alentando al Atlético de Madrid junto a sus hijos. Ese sería otro de los motivos por el cual la ex Casi Ángeles no tenía interés en mostrar que estaba allí también.

Camila Homs junto a sus hijos en el palco del estadio del Atlético de Madrid

A su vez, cuando se supo que la China Suárez había tenido un romance con Nicolás Furtado, De Paul decidió “hacerle un vacío” a la actriz, según contó Luli Fernández. Es que ambos son amigos y el futbolista no quería quedar involucrado en ningún escándalo público. Además, por ese entonces ya había comenzado un diálogo virtual con Tini Stoessel, quien, por su parte, le expresó su enojo cuando se relacionó al jugador con la ex de Benjamín Vicuña.

“A De Paul le quedan dos situaciones: su matrimonio con Camila, quien había visto los chats con la China Suárez; y Tini. La corre a la China y se queda con esas dos situaciones”, relató Luli Fernández. Y agregó que la cantante “puso el grito en el cielo” cuando vio que Homs había posteado una foto en la casa que había comprado y decorado en Madrid cuando el jugador fue transferido al Atlético, en señal de que, al menos para ella, no estaba en sus planes separarse, como él le había dicho a Stoessel.

Las fotos que confirman el romance de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul (LAM)

Así las cosas, hasta el momento ni Rodrigo De Paul ni Tini Stoessel se expresaron públicamente sobre su relación, la que se desconoce con exactitud cuándo habría comenzado. Tampoco la China Suárez, quien, por caso, solo habló una única vez del escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara y fue a través de una serie de posteos en sus redes sociales. En tanto, ni en ese entonces y tampoco ahora, hizo referencia a las versiones con el jugador de la Selección.