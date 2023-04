¿Turismo o propaganda? Youtubers visitan Siria bajo el auspicio del régimen de al-Assad

La redacción de Los Observadores investigó los viajes de varios youtubers europeos a territorio sirio. Allí imágenes de paseos, viajes a zonas destruidas y tours acompañados por guías oficiales se mezclan con las versiones oficiales sobre el conflicto. Además, se identificó que estos viajes contaban con el auspicio del viceministerio de turismo del régimen de Bashar al-Assad. Los creadores de contenido aseguran que no tienen ningún tipo de censura y que solventan los gastos por medios propios.

¡Pase sus próximas vacaciones de verano en Siria! Ese es el mensaje de al menos una docena de “influencers” occidentales de viajes que comparten vídeos mostrando el país de Oriente Medio devastado por años de guerra civil y aún dividido en zonas controladas por el Gobierno y por los rebeldes.

Afirman mostrar al mundo “la Siria que los medios no te enseñan”, como en este vídeo del vlogger británico Benjamin Rich, conocido por sus 3,8 millones de suscriptores por el nombre de su canal de YouTube, Bald and Bankrupt. El video, a la fecha, ya suma casi 4 millones de reproducciones.

@gus1thego es un canal de YouTube del creador de contenido danés Gustav Rosted. Allí las imágenes y los videos de viajes alrededor del mundo están presentes. También algunos videos alusivos a viajes a Siria llamaron la atención de la redacción de Los Observadores.

A través de su canal se han publicado 18 videos grabados en Siria. En estos, el youtuber se interroga por la seguridad, la vida nocturna, la comida y el transporte de ciudades en Siria, todos territorios bajo control gubernamental. Contenido apolítico en el que expresa un mensaje central: “el país no es el que ustedes creen, es muy acogedor”.

En abril de 2022, Rich y su traductor y guía autorizado por el Gobierno viajaron a varias ciudades sirias bajo control de Damasco. En el vídeo se le ve asistiendo a un partido de fútbol en la capital, visitando la histórica ciudadela de Alepo y revisando un hotel bombardeado en Maaloula.

Más recientemente, el 13 de febrero de 2023, dos vloggers británicos que dirigen el canal de YouTube de viajes Dabble and Travel (con 227.000 suscriptores) se sumaron a la larga lista de creadores de contenidos que se sintieron atraídos por visitar la Siria controlada por el régimen. En una historia de Instagram tomada en Damasco, se les puede ver sonriendo con dos guías sirios frente a una puesta de sol y una bandera baasista siria. También se puede ver a uno de los guías en el vídeo de Benjamin Rich.

Contenido de viajes que pretende ser ”apolítico”

Estos vídeos pretenden mostrar un destino turístico a punto de recuperar los diez millones de visitantes anuales que recibía antes de 2011. No es una coincidencia: esta narrativa refleja el discurso del régimen, que pretende volver a cosechar los beneficios económicos del turismo.

Bassam Al Ahmad, director de la ONG de derechos humanos ‘Syrians For Truth and Justice’, explica:

Rosted, que cuenta con casi 300 mil suscriptores en su canal de YouTube, ha publicado al menos 18 vídeos, entre ellos uno titulado “Me torturaron en Siria”.

Un usuario sirio en Facebook escribió en la página de Rosted: “La vida en Siria que intentas retratar representa al 1% de la población, ya que el otro 99% de la población vive en la pobreza con menos de 15 euros al mes”.

Rosted dijo al equipo de Los Observadores de France 24 que comprendía las reacciones de los sirios en Internet:

Siempre hay muchas críticas cuando vas a estos países. Y entiendo perfectamente que haya esas críticas porque algunas personas tienen que abandonar el país, especialmente en Siria.

Pero yo sólo soy un tipo al que le gusta viajar para hablar con la gente sobre el terreno. No me interesa la política. Me gusta hablar con la gente del lugar. He hecho entrevistas en muchos países. Así que mis viajes son sólo para conectar con la gente y no para nada político.