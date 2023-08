Trueno y Ca7triel se sumaron a Lali Espósito en las críticas a Milei

Cada vez son más los artistas que destacan su temor por el “peligro” que representa para ellos la victoria de Javier Milei en las PASO 2023. Qué dijeron sobre el candidato libertario.

Trueno y Ca7triel, dos de los músicos urbanos más conocidos por los jóvenes, se sumaron a las críticas que expuso Lali Espósito en redes sociales luego de la victoria de Javier Milei en las PASO 2023.

La ex Casi Ángeles, cuando se conocieron los primeros resultados, que dieron como contundente ganador al libertario, advirtió: “Qué peligroso. Qué triste”. Esta publicación de Twitter causó inmediatamente polémica en las redes: mensajes a favor y en contra de la cantante pop.

Pero el miedo a las reacciones violentas no paralizó a los artistas que quisieron alertar a sus seguidores por el posible triunfo en las presidenciales del autodefinido como “liberal libertario”. En el mundo de la música, también Trueno y Ca7riel, dos raperos conocidos por su compromiso social, mostraron su preocupación.

La primera reacción fue la de Mateo Palacios Corazzina, llamado artisticamente como “Trueno”. El artista realizó una publicación en Twitter en la que disparó: “Tus derechos son lo único que tenés, no te regales”.

Tus derechos son lo único que tenés, no te regales. — TR1 ⛈ (@TruenoOficiaI) August 14, 2023

La publicación fue compartida más de 17 mil veces y recibió 62 mil likes en las primeras horas. El mensaje estaba claramente dirigido a los votantes de Javier Milei, que le dieron al candidato el 30% de los votos y lo dejaron encabezando los resultados en las elecciones PASO.

Recordemos que el polémico candidato presidencial difunde una serie de propuestas consideradas un “retroceso de derechos”. Entre las que se encuentran:

Eliminar la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral en las Escuelas (ESI).

Sustituir la educación y salud pública por un sistema de vouchers.

Derogar el Aborto Legal Seguro y Gratuito.

Legalizar la portación de armas.

El video de Ca7riel

Más tarde, el cantante Ca7riel se sumó usando su cuenta de Instagram dónde compartió un vídeo hablando sobre la importancia, de la salud y la educación gratuita en la Argentina.

Mientras caminaba por su barrio, Catriel Guerreiro Fernández Peñaloza, narró su historia personal a sus seguidores, mientras se filmaba con su celular:

“Escuchá esto: cuando yo era pibe tuve el privilegio de ir a la escuela porque era gratis, era pública, sino, yo no podría haber ido”. Y confesó los motivos: “Porque no tenía las herramientas, no tenía la guita para garpar mi educación, ni yo ni mis viejos, se imaginarán…”.

Además, se mostró agradecido con la salud pública: “Si los hospitales y la sanidad hubiesen sido privados, yo estaría muerto porque en más de una ocasión me han salvado la vida doctores de hospitales públicos”

Al finalizar el relato destacó: “Entonces yo digo es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quien lo vamos a dejar”.

Por último, lanzó una advertencia: “¡Ojo! Porque en el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas porque esos son derechos. Cuando hay una necesidad hay un derecho, así que cuando necesites ya va a ser muy tarde mi amor”.