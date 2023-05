Trueno se quedó con el Oro en los Premios Gardel 2023

La ceremonia tuvo grandes shows en vivo. El rapero se llevó la estatuilla más importante de la noche, mientras que Tini Stoessel obtuvo el reconocimiento a la mejor canción por “La Triple T”.

La industria de la música tuvo su gran noche. Este martes se celebró en el Arena de Buenos Aires la edición número 25 de los Premios Gardel 2023 y nuevamente la música urbana consolidó su dominio. Mientras que Trueno se llevó el oro, la otra gran ganadora fue Tini Stoessel que obtuvo la estatuilla a mejor canción por “La triple T”.

“La verdad que este reconocimiento a mis 22 años de edad, es algo muy acelerado. Lo único que puedo hacer es dedicárselo a mi familia, que es una familia de músicos. Si no fuese por todos ellos, yo no tendría este sentimiento que tengo por la música”, arrancó diciendo el artista de La Boca cuando recibió el premio por su disco Bien o mal.

Y añadió: “Al público hermoso que nos elige, solamente decirles que acá estamos y acá nos vamos a morir, con el micrófono en la mano. Esto es lo que nos da vida. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, no sé qué decirles. El rap va a seguir vivo”.

María Becerra, presente en los Premios Gardel. (Foto: Instagram / mariabecerra)

Además de reconocer a los artistas, la ceremonia que contó con la conducción de Iván de Pinera tuvo varias presentaciones en vivo. Quienes estuvieron a cargo de darle la bienvenida a todos fueron Los Fabulosos Cadillacs con una versión de “Matador”. También se presentaron María Becerra, Trueno, Rei, León Gieco, Víctor Heredia, Peipper, DJ Tao,L-Gante, La Joaqui y Callejero Fino.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento con premios a la trayectoria para Amelita Baltar y Raúl Lavié, quien se subió al escenario y realizó un emotivo discurso sobre sus inicios.

Dante Spinetta fue uno de los grandes protagonistas de los Premios Gardel. (Foto: Movilpress)

Por otra parte, Dante Spinetta también fue uno de los grandes protagonistas. Con su disco Mesa dulce, el ex Illya Kuryaki and The Valderramas se alzó con el galardón a Productor del Año, Ingeniería de Grabación y Mejor Canción de Rock por “El lado oscuro del corazón”, mientras que la cantante fue reconocida

Todos los nominados a los premios Gardel 2023

Álbum del año

“Sueños (Un viaje en el tiempo)” – Ciro y Los Persas con la Orquesta Filarmónica de Mendoza

“La nena de Argentina” – Maria Becerra

“Trinchera avanzada” – Babasónicos

“Bien o mal” -Trueno (Ganador)

“Mesa dulce” – Dante Spinetta

Canción del año

“La triple T” – Intérprete: Tini Stoessel (Ganador)

“Bye bye” – Intérprete: Babasónicos

“Tierra zanta” – Intérprete: Trueno

“Argentina” – Intérpretes: Trueno & Nathy Peluso

“Fiesta time” – Intérprete: Leo Genovese

“Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” – Intérprete: La Mosca Tse-Tse

“Una mujer como tú” – Intérpretes: Luciano Pereyra & Los Ángeles Azules

“Mi fiesta” – Intérprete: Bandalos Chinos

“Quevedo: Bzrp music sessions, vol. 52″ – Intérpretes: Bizarrap & Quevedo

“Todos nos vamos a morir Igual” – Intérpretes: Los Tekis & Los Auténticos Decadentes

Grabación del año

“Argentina” – Intérpretes: Trueno & Nathy Peluso (Ganador)

“Quevedo: Bzrp music sessions, vol. 52″ – Intérpretes: Bizarrap & Quevedo

“La triple T” – Intérprete: Tini

Ingeniería de grabación

“Bien o mal” – Intérprete: Trueno – Ingenieros: Brian Taylor y Santiago Ruiz

“Mesa dulce” – Intérprete: Dante Spinetta – Ingenieros: Oscar Herrera, Mariano López y Randy Merril (Ganador)

“Sueños (Un viaje en el tiempo)” – Intérpretes: Ciro y Los Persas con la Orquesta Filarmónica de Mendoza – Ingeniero: Álvaro Villagra

Mejor álbum artista de cuarteto

Justo a tiempo – Magui Olave

No me pueden parar – Ulises Bueno (Ganador)

El Dani en guardia – Dani Guardia

Mejor álbum artista de folklore

Mi destino – Martín Paz

Peregrina – Lorena Astudillo

Agua de flores – Paola Bernal (Ganador)

Mejor álbum artista de rock

Mojigata – Marilina Bertoldi

Lebón & Co vol.2 – David Lebón (Ganador)

Mesa dulce – Dante Spinetta

Marilina Bertoldi y su disco “Mojigata” (Foto: Prensa)

Mejor álbum artista de tango

Viejo Buenos Aires – Ariel Ardit

Cabeza negra – Julieta Laso (Ganador)

Mi ciudad y mi gente – Inés Cuello

Mejor álbum artista de pop

De hoy en adelante – Luciano Pereyra

Antigua – Hilda Lizarazu (Ganador)

Tú crees en mí? – Emilia

Mejor álbum artista romántico – melódico

Emociones – María José Demare (Ganador)

Mío – Rowina Casey

Hasta que vuelvas – Dany Martin

Mejor álbum artista tropical

Roto corazón – Mario Luis

El ángel que me guía desde el cielo – El Polaco

Evidencias – Dalila (Ganador)

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción audiovisual

Bandas de sonido 2022 – Diego Mizrahi

El encargado – Alejandro Kauderer

The house (Soundtrack from the Netflix special) – Gustavo Santaolalla (Ganador)

Mejor álbum canción de autor

Tu ve – Kevin Johansen

The golden light – Fito Páez

El hombrecito del mar – León Gieco (Ganador)

Mejor álbum conceptual

Mi propia casa – Noelia Recalde

Futurología arlt – Fito Páez (Ganador)

ADN (capítulo D) – Los Auténticos Decadentes

Mejor álbum de chamamé

María Elena Sosa 40 años – Maria Elena Sosa , Antonio Tarrago Ros, Jorge Rojas, Teresa Parodi & Facundo Toro (Ganador)

Cantar de esa manera – Guillermina Beccar & Hugo Dellamea

Radio Goya – Patricia Gómez

Mejor álbum de jazz

Stick shot – Pipi Piazzolla Trío (Ganador)

Unánime – Roxana Amed

Ritual – Leo Genovese

Mejor álbum de música clásica

Klein – Schissi – Navarro – SurdelSur Ensamble

Melancholia borealis – Noelia Sinkunas, Mercedes Lescano, Carolina Grinspan, Sandra Aquaviva, Paula Pomeraniec, Irene Cadario, Natalia Cabello & Dolores López Mac Kenzie (Ganador)

Carnaval – Fernanda Morello

Mejor álbum de música urbana

Back to the game – Paulo Londra

La nena de Argentina – Maria Becerra

Bien o mal – Trueno (Ganador)

Ysysmo – Ysy A

Portales – Tiago PZK

Nena trampa – Cazzu

Barbie copiloto – La Joaqui

Temporada de reggaetón 2 – Duki

Mejor álbum de Reggae/Ska

Mucha experiencia – Bahiano

Viva Pericos! – Los Pericos (Ganador)

Venceremos – Karamelo Santo

Mejor álbum de Rock pesado/Punk

Mil imperios – Mica Racciatti & Set Eléctrico

El laberinto de neblina – Expulsados

Íntimo extemo – 30 Años – A.N.I.M.A.L (Ganador)

Mejor álbum en vivo

Seremos primavera en vivo en La Ballena Azul – Eruca Sativa

Tilcara: El recital – Divididos (Ganador)

Sin límites (10 noches mágicas en el Gran Rex) – La Konga

Mejor álbum folklore alternativo

Salve – Noelia Sinkunas (Ganador)

Vengo – Don Olimpio

El valle encantado – Feli Colina

Mejor álbum grupo de cuarteto

Enamorarte – La Barra

Sin límites (10 noches mágicas en el Gran Rex) – La Konga (Ganador)

Recordando exitos – Tru La La

Mejor álbum Pop alternativo

Shasei – Benito Cerati (Ganador)

Fuera de lugar – 1915

Summer pack – Juan Ingaramo

Mejor canción de rock

“La cena” – Marilina Bertoldi

“Todo de mí” – Pedro Aznar

“El lado oscuro del corazón” – Dante Spinetta (Ganador)

Mejor álbum grupo de folklore

Las canciones más lindas del mundo – Dos Más Uno

Patio vol. II – Juan Quintero, Andrés Pilar & Santiago Segret (Ganador)

Salinas-Vitale: Desde el alma – Lito Vitale & Luis Salinas

Mejor álbum grupo de rock

Sueños (Un viaje en el tiempo) – Ciro y Los Persas con la Orquesta Filarmónica de Mendoza

Alejado de la red – La Renga

Dopelganga – Eruca Sativa (Ganador)

Mejor álbum grupo pop

Isla de oro – Mi Amigo Invencible

Canciones escondidas II – Los Rancheros

El big blue – Bandalos Chinos (Ganador)

Mejor álbum grupo tropical

After en Hong Kong – Sabor Canela y un poquito de Café

La ruta del oro – Los Palmeras (Ganador)

En vivo – La Nueva Luna

Mejor álbum infantil

Piojos y piojitos 3 – Piojos y Piojitos (Ganador)

Minimalitos 2 – Magdalena Fleitas

A cantar con Topa vol.1 – Topa

Mejor Álbum Instrumental-Fusión-World Music

Qualia 2 micrografia – Daniel Melero

Tamboreras por el mundo, vol. 1 – Vivi Pozzebón (Ganador)

Futurología Arlt – Fito Páez

Mejor álbum de música electrónica

Avenida olimpo – Richter

Future Memories – Hernán Cattáneo & Soundexile (Ganador)

Crisis de amor – Ibiza Pareo

Mejor Álbum Orquesta Y/o Grupo De Tango Y/o Instrumental

Milonga universal – Amores Tangos

El hilo invisible – Lidia Borda y Luis Borda (Ganador)

Spinettango – Spinettango

Mejor álbum rock alternativo

Fotografías – Sig Ragga

Trinchera avanzada – Babasónicos (Ganador)

El mundo no se hizo en dos días – Pedro Aznar

Mejor canción de cuarteto

“Me levante” – Ulises Bueno

“Olvídate (Remix)” – La Konga & Rusherking

“Ya no vuelvas (Versión cuarteto)” – Luck Ra, La K’onga & Ke Personajes (Ganador)

Mejor canción de folklore

“Yo canto versos” – Maggie Cullen (Ganador)

“Nada (Remix)” – Los Del Portezuelo & Destino San Javier

“Todos nos vamos a morir igual” – Los Tekis & Los Auténticos Decadentes

Mejor canción de música urbana

“Tranquila” – Fmk & Maria Becerra

“Argentina” – Trueno & Nathy Peluso

“Frío” – Nicki Nicole

“Quevedo: Bzrp music sessions, vol. 52″ – Bizarrap & Quevedo (Ganador)

“Sudaka” – Dante Spinetta & Trueno

Quereme – Louta & Wos

Butakera – La Joaqui, El Noba & Alan Gómez

Tu turrito – Rei & Callejero Fino

Mejor canción pop

“Una mujer como tú” – Luciano Pereyra & Los Ángeles Azules

“La triple t” – Tini

“Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” – La Mosca Tse-Tse (Ganador)

Mejor canción de tango

“Oda a las huelgas patagónicas” – Quinteto Negro La Boca (Feat. Ana Sofía Stamponi & Ernesto Zeppa) (Ganador)

“Vuelvo al sur” – Lidia Borda & Luis Borda

“Corazón maldito” – Julieta Laso

Mejor canción tropical

“Me parece que” – Grupo Alegria de Santa Fe & Marcos Castelló Kaniche

“Como le gusta” – Rafaga

“Inocente (En vivo en el Luna Park)” – La Delio Valdez & Karina (Ganador)

Mejor colaboración

“De tanto llorar” – Leo Genovese & Nadia Larcher

“Una mujer como tú” – Luciano Pereyra & Los Ángeles Azules

“Bailando” – Los Auténticos Decadentes & Miranda! (Ganador)

Mejor colaboración de música urbana

“La loto” – Tini, Becky G & Anitta

“Duki: Bzrp music sessions, vol. 50″ – Bizarrap & Duki

“Entre nosotros remix” – Tiago PZK, Lit killah, María Becerra & Nicki Nicole

“Quereme” – Louta & Wos

“Sudaka” – Dante Spinetta & Trueno (Ganador)

“Sonido nativo del río” – Bajofondo, Ysy A

“Perfecta” – Rusherking & Dread Mar I

“Para afuera” – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor colección de catálogo

“En vivo Teatro Coliseo 1975″ – Invisible (Ganador)

“Cosas que no quieren morir vol. 1 & 2″ – Litto Nebbia

“A propósito” – Babasónicos

Mejor diseño de portada

Trinchera avanzada – Intérprete: Babasónicos Diseñador: Alejandro Ros

Sueños (Un viaje en el tiempo) – Intérprete: Ciro y Los Persas con la Orquesta Filarmónica de Mendoza Diseñador: Pablo Bernasconi

Cabeza negra – Intérprete: Julieta Laso Diseñador: Alejandro Ros (Ganador)

Mejor nuevo artista

Dije que no me iba a enamorar – Yami Safdie

Me cansé de hacer canciones (Que no salgan si no estoy llorando) – Paz Carrara

Yo canto versos – Maggie Cullen

Mi propia casa – Noelia Recalde (Ganador)

Taichu – Taichu

Mejor videoclip corto

“La triple T” – Intérprete: Tini Director: Diego Peskins

“Disciplina” – Intérprete: Lali Directora: Rocio Gastaldi (Ganador)

“Los años salvajes” – Intérprete: Fito Páez (Feat. Fabiana Cantilo) Directores: Eduardo Braun y Justo Dell Acqua

Mejor videoclip largo