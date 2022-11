Tamara Báez tuvo un desliz hot mientras posaba para sus seguidores y todo quedó grabado

La influencer vivió una noche de fiesta y se puso un vestido que casi le juega una mala pasada.

Tamara Báez volvió a un boliche luego del episodio policial con Despre, su nuevo novio. El joven fue detenido por querer ingresar a una disco de Don Torcuato con un armay desde entonces ella comenzó a mostrarse sola. Antes de llegar al lugar y celebrar que pasaron un tema de su amor, publicó un video selfie de la previa en su casa donde quedó expuesto que estuvo a punto de ser traicionada por el vestido.

La influencer -que ya superó el millón de seguidores en las redes sociales- se puso una prenda ajustada y cruzada en la parte de arriba que por poco la obliga a hacer topless de forma involuntaria, ya que se le subió por el material con la que está confeccionada. Afortunadamente la situación no pasó a mayores y no tuvo que lamentar un blooper.

Pronto, la ex de L-Gante deberá comprarse un talle más grande, ya que tiene pensado pasar por el quirófano para aumentar el tamaño de sus senos. Eso será cuando deje de amamantar a su hija Jamaica, que por ahora no quiere tomar solo mamadera.

Tamara Báez sufrió un descuido hot que no pasó desapercibido en Instagram. (Foto: instagram/tamibaez429)

Tamara Báez cometió un grave error al comprarse un par de zapatillas

Tamara Báez fue a una casa de deportes en busca de un calzado cómodo y llamativo. Compró unas zapatillas Nike Aire Vapormax 2021 de $66 mil pesos pero por un error todavia no pudo estrenarlas: se olvidó de pedir que le sacaran la alarma.

De a poco, la joven va reponiendo todos los pares que le desaparecieron tras la última visita de L-Gante, que irrumpió en su domicilio para llevarse sus vehículos de alta gama, además de otras pertenencias.

El enojo de Tamara Báez por las críticas que recibió en las redes sociales

En las últimas horas, Tamara se encontró con un comentario que le molestó mucho. Una seguidora le recomendó que se operara la cola. “Te falta”, le dijo. La influencer no se quedó callada con la crítica y le respondió: “Por lo menos yo no uso corpiños grandes que me bailen, ja, ja, ja. Igual arranqué el gym. Quién te dice que aparezco con tremendo toto y las lolas”.

No es la primera vez que la influencer -que ya superó el millón de fans en Instagram- recibe este tipo de mensajes maliciosos. Aunque al principio los dejó pasar, un día empezó a ponerles un freno a sus detractores.

Tamara Báez le respondió a una seguidora que la criticó. (Foto: instagram/tamibaez429)

Tamara es fan de los retoques y ya se hizo varios. Apostó al ácido hialurónico en los labios, pestañas XL y extensiones rubias al estilo Rapunzel. Pronto se pondrá ortodoncia, y cuando deje de amamantar a su hija Jamaica cumplirá el deseo de ponerse siliconas, un anhelo que tiene desde la adolescencia.

Así es Tamara Báez sin una gota de maquillaje. (Foto: instagram/chiararuivey)

