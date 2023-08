Susana Giménez y Moria Casán, enfrentadas por la política

Dos de las divas más grandes de la Argentina mostraron sus posturas opuestas frente a la situación actual del país

Desde hace un tiempo que Susana Giménez y Moria Casán tienen posturas completamente opuestas en su visión ideológica de la política del país. Durante la pandemia por Covid-19, la diva de los teléfonos se radicó en su casa de Uruguay, más precisamente en su mansión La Mary en Punta del Este para pasar allí la cuarentena obligatoria y deslizó varias críticas al manejo del virus en Argentina.

En tanto, la One, en pareja con Fernando Pato Galmarini – histórico dirigente peronista y suegro de Sergio Massa – es una fuerte defensora del gobierno oficialista y respaldó a la fórmula de Unión por la Patria (Massa-Rossi). Durante la tarde de este martes, luego del evento que encabezaron el ministro de Economía y el jefe de Gabinete con intelectuales y referentes de la cultura, la exvedette se mostró feliz por haber participado del encuentro. “Lo que te puedo decir en cuanto a Sergio (Massa) es que es un hombre súper afable, de grandes valores, muy amante de su país”, expresó al salir del recinto.

En cambio, Susana, en diálogo telefónico con Jonatan Viale para +Realidad (LN+), reconoció: “Siempre voté por Juntos por el Cambio”. Y luego agregó: “Patricia, para presidenta sería Patricia”. Más adelante, cuando le consultaron acerca de cómo veía a la Argentina, la histórica conductora de Hola Susana, admitió: “Por supuesto que me duele cómo está el país”. Y luego reconoció que no sabe si volvería a vivir en el país si gana la fórmula de Juntos por el Cambio. “Sí, bueno no sé, no sé”, admitió.

Giménez también se refirió a los créditos que la Argentina solicita a organismos y bancas internacionales. “Lo que me parece raro es que tengamos, a esta altura del partido, tener que mangar 700 millones a Qatar. Este un país riquísimo, no puede ser que tengamos que ir entregando la soberanía. Hay chinos por todos lados, se llevan 2 mil millones de dólares en año en pescado. Y no puede hacer nada la Prefectura porque hay órdenes de no hacer nada. Es rarísimo”, dijo, textual.

En la vereda opuesta, Moria aseguró: “Aguante la Argentina, aguanten los argentinos, amo a mi país, nunca me tuve que ir de mi país, yo me envuelvo con la bandera porque acá tengo todo y mi país me dio todo”. Acto seguido, continuó: “Yo hace 50 años que me hice famosa y que me abrazaron los argentinos. Amo profundamente a este país y estoy orgullosa de ser argentina”. Y luego expresó sin filtro: “Y a los que dicen que este es un país de mierda, qué olor a mierda despiden ustedes. Si estás trabajando en un país que te parece de mierda, ¿por qué no te vas a la mierda?”.

Susana Giménez y Moria Casán enfrentadas por sus idologías políticas (RS Fotos)

Cabe recordar que en una oportunidad, Susana tuvo expresiones sobre la actualidad de la Argentina que levantaron polémica al referirse a los piqueteros. Invitada a un evento, manifestó: “¿Por qué el día que me eligen a mí tienen que haber estos piquetes?. Yo si hubiera sabido traía un carro de esos de agua y los mojo”.

Hace unos días, la Su, en diálogo con Radio Rivadavia, expresó su dolor por la situación del país. “A mí lo que más me duele, te juro, es la inseguridad. ¿Cómo es posible que maten así a la gente y no pase nada?. Cabe recordar que ella siempre tuvo una postura muy definida en cuanto a los delitos que cometen los delincuentes. “Bueno, ¡basta con los menores!, acá tienen que haber leyes más fuertes y el que mata tiene que morir”, había mencionado en una ocasión en la que le preguntaron por el tema. Y hoy, al aire de La Nación +, en diálogo con Jonathan Viale, expresó que sigue pensando lo mismo.

Moria Casán y Susana Giménez están en veredas opuestas con respecto a la política argentina (Captura TV)

Un tiempo atrás, Moria concedió una entrevista a A la tarde, el ciclo de Karina Mazzocco, por América y se refirió directamente a la diva de los teléfonos. “Mirá, siempre estuvo en otro país, es mega millonaria, siempre estuvo en otro radar Susana, no me importa lo que haga, no es mi style”, arremetió. Luego, en otra oportunidad, al ser consultada acerca de lo que piensa sobre los dichos de la rubia, fue contundente. “Qué te voy a decir, es una más. Supongo que habla porque es su modo de ser y porque lo siente, ella siente que esto es comunismo”, disparó.