Silvina Luna contó cómo transita la espera para un trasplante de riñón

La modelo habló sobre el proceso de diálisis que está realizando y estudios diversos antes de recibir el órgano. Mirá.

Silvina Luna necesita un trasplante de riñón y recientemente contó cómo transita la espera en la lista del INCUCAI (El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante).

En diálogo con María Laura Santillán para Infobae, la modelo habló sobre el proceso de diálisis que está realizando y estudios diversos antes de ser trasplantada. “Esto empezó el año pasado, en octubre, noviembre. Empezaron a hacerme estudios y mis riñones no estaban funcionando. Fue duro en ese momento, este proceso de ir tres veces por semana, cuatro horas. También trae cansancio, dolor de cuerpo. Hoy siento que estoy más entera. Aceptando muchas cosas. Siempre buscando estar mejor y dando lo mejor de mí en cada cosa que estoy haciendo”, expresó.

“Voy a diálisis tres veces por semana, cuatro horas, hasta que me trasplante. Habían dicho que estaba en la lista, que iba a ser pronto, pero todavía falta. Te hacen muchos estudios antes de eso. Pero sí, voy camino al trasplante“, dijo esperanzada.

“¿Es un alivio pensar en el trasplante?”, le consultó María Laura. “La verdad que sí. Me metí en un mundo que desconocía, hay gente que se dializa hace muchos años. También conocí esto de la lista del INCUCAI. Aprendí que todos somos donantes salvo que digas que no lo sos. Pero igualmente no alcanza porque hay 35.000 personas en diálisis hoy en día y los trasplantes que se hacen por año de riñón son muy poquitos. Se llaman cadavéricos, tienen que ser por muerte cerebral, no es cualquier muerte. Tengo una compañera en diálisis que hace tres años que está, dos veces probaron, con dos riñones y no fue compatible”, explicó.

“A mí me pasó algo muy loco, cuando salió todo esto me escribió mucha gente. Roxana, que es la presidente del INCUCAI, también me habló. Había escrito al INCUCAI mucha gente que quería donar un riñón. Me quedé impactada porque somos un país solidario. Que la gente quiera donar altruistamente un riñón me llenó de amor. Algo que no sabía que podía pasar”, destacó.

“Son muchas cosas que tuve que atravesar. Pero estoy firme. Estoy de pie. Y con muchas ganas de volver a recuperar mi vida“, afirmó. Y agregó: “Me sostiene el creer en mí y el darme cuenta lo valiente que soy por sostener el proceso“.

¿Qué le pasó a Silvina Luna?

El martes 14 de febrero, Guido Záffora contó en Intrusos (América TV) que Silvina Luna deberá someterse a un trasplante de órganos y que la modelo disparó contra Aníbal Lotocki tras escuchar sus recientes declaraciones para dicho programa.

El periodista reveló que la modelo se indignó al ver la última entrevista que le hizo Gonzalo Vázquez a Lotocki para el mismo ciclo, donde aseguró que considera que saldrá ileso de todas las denuncias y que está preocupado por lo que podría pasar con sus familiares, si llegara a hacer firme la sentencia impuesta el año pasado y deba ir a la cárcel; por lo cual, Silvina autorizó a Záffora para que contara que el fuerte diagnóstico de salud al que se enfrenta.

“Silvina Luna está mirando el programa y obviamente ella pide Justicia, está sorprendida por todo lo que escucha. Esto lo cuento porque ella me autoriza, me lo contó hace unos días. Silvina está en diálisis porque sus riñones dejaron de funcionar y se tiene que trasplantar“, afirmó Guido.

Además, el panelista aseguró que a Silvina se le ha complicado trabajar, debido al tiempo que debe pasar con cuidados médicos: “Ella está haciendo un tratamiento, se tiene que enchufar en una máquina 3 veces por semanas durante cuatro horas. Le dejaron de funcionar los riñones“.

A su vez, Guido también detalló que Silvina aún no se encuentra en la lista del INCUCAI (El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante): “Se encuentra en un proceso de trasplante, se está haciendo estudios y todavía no le dieron fecha. Faltan todos los trámites y el papeleo para llegar al trasplante. No es un trasplante urgente“.