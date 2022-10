Silvina Escudero habló sobre una anécdota con su exnovio que se hizo viral

La bailarina y actriz pasó por el programa de Andy Kusnetzoff, donde contó detalles de una discusión con su otrora pareja y habló del terrible momento que vivió camino a un evento en Mendoza

La tragedia de los famosos que no fue. Invitada a PH: Podemos Hablar, Silvina Escudero recordó el día en que camino a un evento en Mendoza el avión que compartía con otros personajes del mundo del espectáculo casi se cae y cómo hizo para controlar los nervios del momento. Además, aprovechó, ante una pregunta de Andy Kusnetzoff para mandar al frente a su exnovio y también excompañero del conductor del programa, el periodista Nicolás Cayetano Cajg.

“Mi título es el título que salió en la prensa en ese momento: ‘Casi mueren todos los famosos en un avión’, arrancó la actriz cuando le tocó compartir una anécdota sobre un viaje accidentado. Luego, enumeró a las grandes figuras: “Estábamos Pedro Alfonso, Paulita Chaves, Zaira Nara, Adabel Guerrero, Floppy Tesouro…”, repasó y explicó que el motivo del traslado era un evento en Mendoza. “Subimos, tormenta. Estábamos en el aire y directamente el avión era un papel. ¿Vieron que cuando hay turbulencias el avión va para arriba o para los costados? En este caso el avión iba directamente a la deriva”, recordó ante el asombro de todos sus compañeros de programa.

Tras contar que era un avión chico, Escudero reveló el momento del vuelo que más ansiedad le generó. “Recuerdo ir hasta donde estaba el piloto, abrir la cortinita y decirle ´¿Qué pasa? ¿Qué hacemos?´”, relató y de inmediato cambió el tono de voz y con cara seria repitió las palabras que le devolvió el piloto: “Estamos en manos de Dios”.

“Nooooo”, reaccionaron al unísono Kusnetzoff y el resto de los presentes. “Terrible”, reconoció la bailarina, y reveló la particular manera que encontró para calmar sus nervios. “Agarre a la perra de Zaira, que se llama La china y cual psiquiátrica me senté y empecé a acariciarla”, contó, y reconoció: “La china me calmó a mí”.

Intrigado por la reacción del resto de los pasajeros, Andy preguntó si alguien empezó a gritar en ese momento de pánico. “No, pero me acuerdo que una tenía como pastillas para que nos vayamos tranquilizando todos”, recordó, y explicó que muy atenta le ofreció a cada uno un clonazepam. Sin decir quién era, confió que la medicación ayudó a transitar el mal momento.

Por una cafetera

Luego de negarse a compartir el apellido de su flamante marido y asegurar que Fede fue su “primer amor real”, a Escudero la sorprendió un comentario y la posterior pregunta del conductor del ciclo. “Todos conocemos gente que ha salido con vos”, disparó Kusnetzoff luego de mencionar los amores públicos de la bailarina, y tras aclarar que tienen amigos en común, preguntó por una supuesta pelea por una cafetera. “Nooo”, reaccionó Escudero. “Levantá el teléfono y que aclare esa situación”, retrucó, a lo que Andy repitió la versión que le confió la contraparte: “Él te regaló una cafetera que vos querías, difícil, cara, le costaba a él. La de George Clooney. Y vos la abriste y le dijiste ´no tiene el cosito de la leche´”.

Sin vueltas, Escudero mandó al frente en ese momento a su ex. “¿Estamos hablando de Cayetano? ¿No había que decirlo? Fue sin querer. Perdón, no quise decir que era Caye”, actuó la bailarina y luego explicó: “Éramos un grupo de amigos y tuvimos una apuesta de que el que ganaba le tenía que comprar una cafetera con el cosito de leche, y estaba la marca en la mesa, al que perdía. Yo gané. Me tocó el regalo”, repasó, y completó la historia: “El cosito de la leche fui y lo compré yo, y él después me aceptó que lo ha dicho de despecho”, remató sobre por qué el periodista compartió su versión distorsionada de la historia.

El 25 de agosto, Silvina Escudero protagonizó una boda de ensueño con Federico, quien fue su novio a lo largo de cinco años y que se convirtió en su flamante marido. Para celebrar su unión por civil, la pareja eligió un evento íntimo con apenas 80 invitados y un estilo que, desde las decoraciones hasta sus atuendos, se definió por lo casual e informal. La unión religiosa será a comienzos de diciembre.