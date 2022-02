Sergio Berni: “Destruyeron el Partido Justicialista”

El ministro de Seguridad confirmó que no competirá en las internas partidarias distritales. Críticas a la conducción y nuevo rumbo.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, no presentará listas de candidatos para las elecciones de autoridades en los PJ locales que se celebrarán el 27 de marzo en los 135 distritos bonaerenses y adelantó que trabaja para “redireccionar” a su agrupación política. El ministro mantiene un enfrentamiento con el titular del Partido y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, luego de que no le permitieran competir en las primarias de 2021 y está alejado de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

“No me interesa. Ni por casualidad participo de este PJ, lo destruyeron”, dijo Berni ante la consulta de Letra P, en línea con las críticas que desde hace tiempo viene haciendo a la conducción del partido y del Frente de Todos en general. Como contó este medio, Kirchner reunió este lunes a consejeros y consejeras en La Plata y pidió buscar la unidad para evitar internas.

La presentación de candidatos tiene como fecha límite el próximo jueves y se especulaba con la posibilidad de que referentes del espacio que conduce se presentaran en algunos distritos, especialmente de la Segunda sección electoral, su zona de mayor influencia.

El objetivo principal de la reunión de este lunes fue fomentar la búsqueda de consensos y evitar la competencia en internas para esquivar los “desgastes” al espacio que estas puedan acarrear. Fue ese justamente el principal motivo de la pelea entre el hijo de la vicepresidenta y el ministro provincial. Según reconoció el propio Berni, en la previa a la elección tuvo una fuerte discusión con Kirchner por la decisión de no abrir la competencia durante las PASO.

Hace tiempo que Berni no esconde sus diferencias con las principales figuras del FdT. Sus críticas al presidente Alberto Fernández son recurrentes. También a la conducción del PJ y, aunque tibiamente, también a CFK. A la lista de blancos se suma su par nacional Aníbal Fernández, con quien mantuvo un duro cruce en medio de la tragedia de la cocaína adulterada que dejó un saldo de 24 muertes. Hoy, su vínculo con el espacio está exclusivamente ceñido a la buena relación y el compromiso que tiene con el gobernador Axel Kicillof.

Semanas atrás, Berni confirmó en una entrevista exclusiva con Letra P que trabaja por su candidatura a presidente para 2023, dentro o fuera del Frente de Todos. Ahora agregó que está trabajando para redireccionar toda su agrupación política, aunque no quiso dar detalles respecto de qué implicaría ese redireccionamiento.

En el comunicado que difundió tras el encuentro del lunes, el PJ bonaerense señala que “los dirigentes del peronismo remarcaron el objetivo de encarar políticas activas de seguridad que respondan a la demanda de sociedad, por lo que definieron relanzar el rol del partido en la toma de decisiones de ambos Gobiernos”.

Consultado al respecto, Berni aclaró que no leyó el comunicado ni que pensaba leerlo porque no le interesa “nada ese PJ después de lo que hicieron con el partido” y que habría que preguntarle a los que estuvieron allí qué quisieron decir con tomar decisiones en materia de seguridad. “No puedo decir nada de algo que no se puede explicar”, cerró.

