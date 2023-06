Schiaretti: “No quiero ser el presidente de una nueva facción o de una nueva frustración”

En una carta a los argentinos, convocó a los ciudadanos a “una causa patriótica y federal” en el lanzamiento formal de su candidatura presidencial.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, convocó este martes a los ciudadanos a “una causa patriótica y federal” en el lanzamiento formal de su candidatura presidencial por el espacio “Hacemos por Nuestro País”.

“No quiero ser el presidente de una nueva facción o de una nueva frustración”, señaló el mandatario provincial en una carta a los argentinos.

En el inicio de la misiva, Schiaretti afirmó que “la inflación en la Argentina ha vuelto a superar los tres dígitos, la más alta desde 1991” al tiempo que calificó a la situación actual como “una nueva década perdida que nos está devorando como país y como nación”.

Luego de describir el contexto político-social que atraviesa el país, el mandatario enfatizó que “ante semejante escenario de descomposición, tenemos la obligación moral y política de actuar”.

CARTA A LOS ARGENTINOS pic.twitter.com/52B6JKhdtp — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) June 27, 2023



En otro párrafo del documento, Schiaretti opinó que desde el conflicto del campo en 2008 hasta la actualidad, “Argentina sólo parió males” y se pronunció contra la grieta al recalcar que “la salida no son los extremismos”.



Además destacó la gestión del peronismo de Córdoba durante las dos últimas décadas. “Soy parte de una generación que en mi provincia intentó un camino alternativo en los últimos 23 años”, agregó al resaltar como logros la rebaja impositiva del 30 por ciento, la puesta en marcha de una “economía dinámica” y el “primer polo de software de la Argentina”.

Llamado. “Quiero convocarlos a una causa patriótica y federal. Con coraje y audacia. Pero también con innovación y creatividad”, aseguró en otra parte de su mensaje.

“Los convoco a que dejemos de administrar la decadencia y desarmemos para siempre esta crisis eterna. Tengo el convencimiento, de que estamos atravesando un momento histórico decisivo”, indicó en la misiva.

Y luego exhortó: “O nos levantamos y construimos una Argentina a la altura de nuestra historia y nuestras aspiraciones, o la Argentina de nuestros hijos y nietos será una pesadilla de la que ya no podremos despertar. En este marco he decidido ser Presidente de la Nación”.

Candidatura. “No quiero ser el presidente de una nueva facción o de una nueva frustración. No vengo a proponerles una interna más. Vengo a proponerles un gobierno. No vengo a proponerles una nueva discordia sobre nuestra historia. Vengo a proponerles un futuro. Quiero ser enfático. No puedo solo”, expresó.

“Estoy convencido de que es tiempo de dejar de hablar y hacer. Tenemos una gran oportunidad, ser capaces de construir, en paz y en unidad, el país que nos merecemos”, concluyó Schiaretti.