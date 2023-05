Santi Maratea se puso nervioso al hablar de Guillermina Valdés

El influencer fue a LAM para hablar de sus famosas colectas, pero el tema de su fugaz y supuesto affaire con la actriz, no podía quedar fuera del tintero.

El influencer Santi Maratea estuvo esta noche en LAM y se sometió a las rigurosas preguntas a quemarropa de las angelitas y del propio Ángel de Brito. Luego de haber hablado de sus causas solidarias, su imagen y sobre la colecta de Independiente, el periodista sorprendió al instagramer con un fulminante pregunta sobre Guille Valdés.

Ángel de Brito quería que el propio Santiago Maratea respondiera si era cierto o no el romance y affaire del cual él y la actriz Guillermina Valdés fueron blanco de la prensa por varias semanas.

ÁNGEL DE BRITO Y SANTI MARATEA.

“Sabía que me iban a preguntar del tema”, contestó Santi y luego agregó: “Hace un montón que no la veo. Le voy a hablar”. Las angelitas notaron el nerviosismo del influencer y señalaron que se puso rojo como un tomate.

“Es muy grosa, Guille. Gran maestra”, al darle vueltas a la respuesta, De Brito insistió en que le contestara la pregunta: “Ella me enseñó, que a ella le enseñaron. ¡Esto hablando de los medios! que lo positivo es no responder… Como verás no aprendí tanto“, añadió el influencer.

“…Después me enseñó cosas más personales. ¡Qué sé yo!”, finalizó Santi Maratea sobre Guille Valdés.

Esto había dicho Guille Valdés sobre Santi Maratea

En medio de la polémica que se había armado en el verano por la aparición del supuesto nuevo amor de la actriz, a meses de haber terminado su relación con Marcelo Tinelli, la actriz decidió salir y aclarar qué era lo que ocurrió entre ella y el influencer.

En Intrusos de América TV, Guillermina Valdés fue clara y negó que con Santi Maratea haya habido una relación amorosa. Al ser consultada si se estaban conociendo, la actriz y empresaria dijo: “Con Santiago solo somos amigos”, y no tocó más el tema, hasta ahora que el influencer vuelve a poner en agenda su vínculo con la ex de Marcelo Tinelli.