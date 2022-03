Santi Maratea contó que lo llamaron de la embajada de Ucrania

El influencer solidario Santiago Maratea se embarcó en una nueva misión. Luego de recaudar millones de pesos para múltiples actores afectados por los incendios en Corrientes, el joven se sumó a una causa por los ucranianos. “Les tengo que contar una cosa. Contundente y recién salida del horno”, así comenzó una serie de historias en Instagram, donde anunció a sus seguidores la colecta en el marco de la guerra en Ucrania.

“Cuando empezó la guerra en Ucrania, muchos me decían que haga algo todo a modo de chiste”, comenzó a relatar Maratea. “Sin embargo, me acaban de llamar de la embajada de Ucrania para pedir si les podíamos dar una mano”, continuó.

Tras advertir que el pedido lo condujo a “pensar muchas cosas”, el influencer contó que charló con Zhanna, una mujer que afirmó no ser diplomática. “Se te va todo tipo de postura político, lo que leí en los diarios. Hablás con una persona que te habla en nombre de Ucrania y pide ayuda”, contó.

De esta manera, Maratea enfatizó que -más allá de cuestiones políticas- cuando la necesidad tiene una voz y un rostro “se te va todo tipo de postura”. “Con ayuda se refieren a: pañales, leche, medicamentos”, enumeró Maratea, y -anticipándose a posibles cuestionamientos- lanzó: “¿Qué voy a decir? ¿Qué no? Es algo humanitario, no tiene nada que ver con la política”.

“Siento que tengo que tener una opinión formada en política y economía internacional, y no tengo todo esto”, narró Maratea a sus seguidores, y siguió: “Pero si nos enfocamos en que hay gente pasándola mal y hay que darles una mano, la postura es bastante simple: la empatía”.

Así, Maratea contó la ejecución del plan ya está armado. “Hay un avión de Solidaire (de Enrique Piñeyro) que va a salir el domingo a Europa. Hablé con Enrique Piñeyro. El avión va a Polonia a rescatar ucranianos”, precisó, y contó que la idea es que la aeronave viaje cargado desde la Argentina hasta 40 toneladas de alimentos, medicamentos e insumos que sirvan para las personas afectadas pro la guerra.

No obstante, advirtió el influencer, un obstáculo podría interferir con su plan. “El problema es que, por cuestiones de la burocracia de la Aduana Argentina, se está dificultando el hecho de poder sacar las donaciones que hay y que aun falta juntar. El avión, aparte de llevar donaciones, levanta refugiados. Eso me parece que lo podría seguir haciendo, pero sería un desperdicio que vaya vacío”, señaló, y advirtió: “Imagino que Aduana no está enterada, pero cuando se entere va a dar una mano, obvio”.

Minutos después de su publicación, Maratea volvió a convertirse en tendencia. No faltaron los usuarios que aplaudieron su actitud y se ofrecieron a colaborar con la nueva misión solidaria.

Qué se necesita y dónde llevar las donaciones

Qué se necesita: Alimentos no perecederos, botiquines con elementos de primeros auxilios (vendas antisépticas), pañales, leche en polvo. Alimento para perros y gatos porque mucha gente huye con sus mascotas

Dónde llevar: Catedral Ucraniana Santa María del Patrocinio (Ramón Falcón 3960)