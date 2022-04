Sabrina Carballo a Chanchi Estévez: “¿Me fuiste infiel?”

La actriz y el ex futbolista, que fueron pareja hace años, compartieron sus experiencias y sus emociones ante sus compañeros del reality. Mirá el video.

No todo es competencia, alianzas y traiciones en El Hotel de los Famosos. Hay momentos en los que permiten parar la pelota, tomarse un rato más allá de las exigencias cotidianas y reflexionar. Y allí aparecen los afectos, las distancias, el adentro y el afuera. Y los seres queridos como punto de contacto, esos que se extrañan cada segundo más y quién sabe cuándo podrán reencontrarse.

Durante la emisión del martes, y antes del desafío del staff, el conductor Leandro Leunis los reunió a todos en las escalinatas del hotel para invitarlos a una charla de este tipo luego de la tercer semana de competencia. Y el primero en hablar fue Pato Galván, que viene de una semana en la que estuvo muy abajo y muy arriba. “No está mal tener emociones, lo ideal es no actuar bajo emociones violentas. Y acá es muy difícil, porque pasas muy rápido de una emoción a la otra”, explicó y contó que lo tenía especialmente sensible: “Hace más de un mes que no veo a mis hijas y re necesito abrazarme con ellas”, cerró ya entre lágrimas, y con el aplauso y aliento de sus compañeros.

La ronda continuó y llegó a la posición de Chanchi Estévez, que contó que él también extrañaba mucho a su hijo. “Se llama Noah, tiene 5 años y extraño abrazarlo, decirle que lo amo”, reveló. Ante la pregunta del conductor, fue más profundo. “Quiero que sea una persona de bien, de trabajo, respetable, de palabra. Que sea ante todo una buena persona, eso es lo que me interesa dejarle como enseñanza”, agregó conmovido.

En ese punto, el conductor le preguntó a Sabrina Carballo por su relación con el ex futbolista, con quien estuvo en pareja durante cuatro años y con quien se reencontró en el reality. Y por lo visto en estas primeras semanas, algo quedó pendiente entre ellos. “Creo que no hay una persona que no te haya dicho el amor que yo tengo por él, y él ni se enteró en todo este tiempo. Igual, él sabe que yo lo adoro con el alma”. Mientras ambos se secaban las lágrimas, la actriz amplió en el back: “Me gusta haberme encontrado con Maxi porque de verdad hace 15 años que no lo veo. Y cuando estoy medio maricona, saber que él está ahí me da como tranquilidad”, añadió.

Más adelante, en un improvisado juego que realizó el equipo de los huéspedes, la actriz y el futbolista volvieron a estar frente a frente, en un esquema de preguntas cruzadas, picantes y al hueso, que compartieron con Pato Galván, Alex Caniggia, Martín Salwe y Majo Martino. En un clima de confesiones sexuales y amores platónicos, la ex Amigovios le preguntó al Chanchi si le había sido infiel durante su relación. Como en sus mejores épocas, el ex Racing intentó gambetearla pero no tuvo escapatoria: “Sí”, alcanzó a susurrar.

“Alguna pregunta más”, redobló Estévez, y su ex, luego de dudar, aceptó el convite. “¿Quién?”, indagó. Esta vez sí, el ex futbolista se guardó la respuesta y apeló a toda su picardía en el backstage, donde amplió los dichos sobre la infidelidad: “No por haber estado con otra mujer. Sino de pensamiento y esas cosas. Se lo podría haber dicho, pero se dio así”, aseguró.

Cuando le llegó su turno, tampoco anduvo con rodeos. “¿Te hubiera gustado tener un hijo conmigo?”, fue su pregunta. La actriz solo pudo contestar entre lágrimas y murmuró un “sí”. Su ex le devolvió con un gesto afirmativo. El choque de palmas rubricó el sentimiento mutuo de una historia que todavía parece tener mucho para contar.