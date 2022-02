Ruggeri dio detalles del encuentro que tendrán los campeones del 86 con Bilardo

El Cabezón habló a horas de reencontrarse con su entrenador predilecto

Luego de reaparecer públicamente en una foto familiar junto a su hija Daniela y sus nietos, Carlos Salvador Bilardo recibirá una visita especial mañana: varios campeones del Mundial 86 se juntarán para almorzar con él. Así lo adelantó Oscar Ruggeri: “Nos dieron el okey así que nos vamos a encontrar. El Gringo (Giusti), Burru (Burruchaga) y el Checho (Batista). No podemos ir tantos. La otra semana, rotan. El viernes les voy a contar”.

En el programa de ESPN en el que es panelista, el Cabezón se mostró ansioso por el reencuentro con quien es su entrenador predilecto: “Tenemos unas ganas de abrazarlo… No sabés cómo estoy esperando a mañana para levantarme e ir al mediodía. Hay un horario al que tenemos que ir, porque duerme la siesta. Vamos a comer y después nos vamos. Estamos desesperados, hablamos a cada rato”.

Y coincidió con el concepto del Pollo Vignolo de rendirle los homenajes en vida: “Totalmente. Nosotros respetamos los tiempos de su familia y los chicos que están con él. Nos íbamos hablando y ahora ya nos habilitaron para ir”. En cuanto a la repercusión que genera este tipo de encuentros, Ruggeri expresó: “Cada vez que sale algo de Bilardo, nos pone contentos cómo la gente habla de él. Hace poco salió con su familia. Está bárbaro. Los nenes son parecidos a él”.

Aunque no ahondó en detalles sobre la planificación de la visita, el hermano de Carlos había anticipado hace algún tiempo que estaban evaluando darle la triste noticia del fallecimiento de Diego Maradona al Doctor. “Lo de Diego todavía no lo sabe, en estos días vamos a ver si juntamos a los muchachos, a Ruggeri, a Burru para que le digan”, había declarado Jorge Bilardo hace algún tiempo.

A lo que sí hizo referencia el ex defensor fue a la intimidad de su familia: “En mi casa, al hablar de Bilardo, me dejan afuera a mí. Él me casó, mis hijos nacieron con él. La humildad, siempre la humildad, la familia. ¿Sabés cómo te metía con el tema de la familia? Me emociona. Él hacía hincapié en la familia. Si estábamos cubiertos con la familia, estábamos tranquilos”.

E insistió con un pedido: “Al predio, me imagino que el presidente de la AFA le va a poner Bilardo. Bilardo-Menotti, o lo que quieran, pero Bilardo tiene que estar. No se puede llamar Grondona”. Y hasta se animó a contar una anécdota del Mundial de Francia 98: “Hacíamos el programa a la madrugada. Cenábamos a cualquier hora y, para no perderlo, a las dos horas de haber cenado, tomaba el desayuno”.

“A tu lado acompañándote hoy, igual que siempre. Y recordando juntos 40 años de gloria intacta”, escribió en Instagram su hija Daniela, junto a una imagen en la que al Narigón de 83 años, se lo ve con una chomba negra, rodeado del amor de su familia.

Pumpido y Ruggeri junto al Doctor en uno de los últimos encuentros

Bilardo junto a sus ex dirigidos en el último encuentro que tuvieron