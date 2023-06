Rosalía se convirtió en moza por un día y sorprendió a los clientes de un restaurante de Madrid

Invitada al programa “El Hormiguero”, la cantante se puso una peluca y unos lentes para que nadie pueda reconocerla.

Rosalía acaba de estrenar su nueva canción “Tuya” y eligió una manera muy peculiar de promocionarla. La cantante fue invitada por el programa español El hormiguero y aceptó el desafío de convertirse en camarera por un día.

Para ocultar su identidad, la cantante se puso una peluca rubia carré, tatuajes falsos en sus brazos y lentes. Así ingresó a un bar madrileño donde adoptó el nombre Cristina y así se presentó a los clientes y a sus compañeros.

Mientras atendía a los clientes, la cantante de “Motomami” mostró su poca destreza para ser moza: tiró una bandeja llena, olvidó los pedidos de los clientes y también se mostró coqueteando con algunos de ellos usando fragmentos de la letra de “Tuya”.

El cambio de look de la Rosalía para confundir a los clientes de un restaurante en Madrid. (Foto: Captura El Hormiguero)

Luego de un rato, un cliente del bar descubrió a la cantante y le dijo: “Tú eres Rosalía, ¿verdad?”, lo cual generó que los allí presentes le pidieran fotos, la abrazaran y se emocionaran por haber vivido esta inesperada y divertida experiencia con la artista.

El día que Rosalía se hizo pasar por periodista

Esta no es la primera vez que El hormiguero le propone un desafío, ya que para la promoción de Motomamitambién se metió en el rol de periodista y se la pasó entrevistando transeúntes acerca de su música.

Vestida de una forma distinta a la que nos tiene acostumbrados, la catalana salió a la calle a preguntarle a la gente sobre ella. La pregunta fue directa: “¿Cuál es tu opinión sobre Rosalía?”. Una fan del rock sinfónico contó que sus artistas favoritos eran Pink Floyd o Supertramp. La falsa cronista sostuvo: “Supertramp mucho mejor que Rosalía”.

“La chica se fusiona con lo latino, que de 20 palabras 10 es una aberración”, arrancó diciendo otra persona. Y fue por más: “Cuando cantan a capela no saben cantar, pero le ponen el autotune ese y parece que sabe cantar”.

La opinión de los jóvenes fue completamente distinta. “Me gustaban más las canciones de antes”, le respondieron. Hasta le preguntaron por su exnovio C Tangana: “A mí me gusta más C. Tangana que Rosalía”, le contestó un chico antes de descubrir que estaba hablando con ella. Otra entrevistada le contó: “Creo que C. Tangana se ha querido copiar de ese flamenquillo”.

https://www.youtube.com/watch?v=AuU6l3EgMDwu0026pp=ygURcm9zYWxpYSByZXBvcnRlcmE%3D

Luego de entrevistar a diferentes personas, Rosalía reveló su identidad y algunas personas se sintieron avergonzadas por sus respuestas, mientras que otras la descubrieron antes de que ella decida revelarlo.