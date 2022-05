Ronnie Arias contó que adoptó a su sobrino, tras la muerte de su hermana

El periodista le contó a Andy Kusnetzoff que el joven, de 19 años, se quedó huérfano de un día para el otro.

A comienzos de 2021, Ronnie Arias sufrió la pérdida de su hermana, aunque la vida le deparó una sorpresa aún mayor, aunque mucho más agradable cuando el hijo de ella le pidió que lo adopte junto a la pareja del periodista.

“¡Hoy es el día! Hasta ahora no explicó nunca por qué tiene un ‘sobrijo’ ¿Lo sentís o no? Si no lo sentís, no”, le dijo Andy Kusnetzoff a Ronnie en Perros de la calle (Urbana Play) y el periodista confesó que “ya se le empezaba a cerrar todo”, ante la idea de hablar.

“En enero del año pasado, mi hermana Silvina, maestra que daba clases en escuelas de barrios carenciados, se va con su novio de 28 años (ella tenía 56) por primera vez de vacaciones, como una experiencia de convivencia, a los lagos del sur”, relató Ronnie.

“Una mañana, mi hermana, que estaba hermosa y enamorada, levanta su celular para sacarle una foto al cielo, y se le corta el circuito del cerebro: tuvo muerte cerebral instantánea. Me llama mi cuñado, un médico muy importante, y me dice que estaba internada con un derrame”, agregó.

“Yo vivía cerca de Silvina así que nos reuníamos y comíamos dos veces por semana juntos. Éramos muy unidos”, agregó Ronnie que explicó también que su hermana sobrevivió algún tiempo más hasta que finalmente falleció.

Ronnie relató cómo fue el largo proceso para cremar a su hermana en medio de la pandemia, y que su sobrino, de 19 años, quedó huérfano ya que su padre “se había borrado”, por lo que el joven le pidió que lo adopte.

“Cuando nos quedamos solos, Juan me preguntó ‘¿y ahora quién va a ser mi familia?’”. Yo le dije ‘bueno, podés elegir. Podés ir con la abuela Mimi, con tus tías o con Pablo y conmigo”, recordó Ronnie. “Y él me dice: ‘Lo que yo quisiera es vivir con Pablo y con vos’”, agregó.

“(Cuando me dijo eso) me fui a negro, fue rarísimo. Porque aparte, yo creo que siempre quise tener un hijo y no era una opción. Pablo era el que se quería casar y para mí no era una opción”, señaló Ronnie respecto a la relación con su pareja.

“Hablando de la convivencia, teníamos ideas diferentes de lo que pensábamos que tenía que ser a futuro. Pero ahora tengo un heredero, chicos. Entonces le dije que sí y nos fuimos a dormir”, recordó Arias, antes de relatar un hecho singular que ocurrió esa misma noche.

“Como a eso de las tres de la mañana sentimos que se mueve la araña del comedor, y la fui a despertar a mi madre, que estaba viviendo con nosotros. Nos quedamos mirándola, nos miramos y los dos pensamos que era mi hermana, La Chivi, que estaba dando el okey”, relató el periodista y agregó con humor que al otro día se enteró que hubo un terremoto en San Juan que repercutió en Buenos Aires.