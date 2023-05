Romina Uhrig habló de sus preferencias sexuales

La ex “Gran Hermano” se animó a responder un cuestionario hot y dejó sin palabras a sus seguidores.

Romina Uhrig se soltó y habló de sexo tras su salida de la casa de Gran Hermano. Lo hizo en el programa El show de Ulises Jaitt en Radio XLFM, donde reconoció que no le gusta practicar la autosatisfacción y que su récord con Walter Festa, su marido, fue desde las 23 hasta las 6 de la mañana.

La exdiputada, que ahora trabaja como panelista en el ciclo Editando tele (NET), también recordó su primera vez como algo espantoso. “Sufrí mucho. No era normal (el tamaño del pene). Tremendo. Era muy grande. No se podía. No podía disfrutar. Después teníamos relaciones cada tres o cuatro días”, sostuvo.

Romina, que también reveló que prefiere usar tanga antes que culotte, calificó con un 6 la importancia del sexo oral en la pareja, y negó haber usado juguetes sexuales durante algún encuentro íntimo. Por último, dijo que no ve películas pornográficas y que tampoco se disfrazó para hacer el amor, aunque no lo descarta. “Mi esposo me elogia la cola, le encanta”, cerró en referencia a la parte de su cuerpo que más enloquece al exintendente de Moreno.

Romina Uhrig impactó con su nuevo cambio de look, a cargo del estilista de Wanda Nara. (Foto: Instagram / romina_uhrig).

El nuevo trabajo de Romina Uhrig, la ex “Gran Hermano”

Romina Uhrig fue una de las afortunadas que sigue en los medios después de su paso por Gran Hermano.Está como panelista en un programa de Net y hace participaciones en el que Jimena Monteverde conduce en Canal 9. Sin embargo, en las últimas horas les anunció a sus fanáticos que por fin consiguió el trabajo de sus sueños, y despertó celos entre los exparticipantes.

“Muy pronto, pero muy pronto se viene ‘La cocina de Romina’”, pronunció con felicidad mientras sus admiradores la aplaudían y le deseaban lo mejor para esta nueva etapa. Si bien no dio más detalles sobre el ciclo, ni aclaró si se verá por TV o streaming, se encuentra muy ilusionada, ya que el mundo culinario es su gran pasión.

Romina Uhrig ¿la favorita de la producción de Gran Hermano? (Foto: captura de Telefe)

Su permanencia en el ambiente de la farándula tiene muy inquietos a varios de los jugadores que estuvieron en el reality, ya que no reciben propuestas ni canjes. Algunos solo promocionan casinos online, y otros -como Juan Reverdito- denunciaron que Telefe les soltó la mano.