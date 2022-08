Romina Pereiro se sinceró sobre el mal momento que vivió tras separarse de Jorge Rial

La nutricionista reveló que fue lo que más sufrió de su separación con el periodista. Entrá a la nota y enterate de qué se trata.

A más de cinco meses de su separación de Jorge Rial, Romina Pereiro recordó lo difícil que fue atravesar ese duro momento y reconoció que sufrió la exposición cuando los medios hablaron de su divorcio del periodista.

Fue en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), donde la nutricionista, declaró: “La pasé mal con el tema de la exposición por la separación. Siempre con los pies en el suelo y entendiendo que Jorge es una persona re contra pública, conocida y era lógico que pasara, pero igual a mí me pesaba mucho. Me molestaba que no se decían las cosas como eran, se exageraba, se mentía y se sumaba”.

“Vos no podés salir a responder y explicar todo porque es peor. Se inventaban tantas cosas que me agotó. Con el tiempo entendí que la tele es un juego, la vida no pasa por ahí, por lo que dicen en la tele. Es aguantar un rato y pasa, como todo pasa. Es parte del show y pasa. Hay cosas más importantes y yo me hacía demasiado problema por eso”, agregó sincerándose.

Por otra parte, Romina analizó aquel momento en el que estuvo en el centro de la escena: “Cuando te separás estás triste, te sentís frustrado y viene una etapa lógica de duelo que hay que transitarla”.

Por último, cerró: “Creo que tuve un duelo sano de refugiarme en mi familia, en mis amigas, en mis amigos, en mis hijas, en mi trabajo y de refugiarme en gente que me ayudó, me ayuda y me contiene. Me parece que eso fue lo que me permitió transitarlo. Ahora estoy disfrutando de estar conmigo misma, de estar sola, tranquila”.

Romina Pereiro habló sobre su situación sentimental tras ser vinculada con un adinerado empresario

Hace dos meses atrás, a la nutricionista le adjudicaron un nuevo amor, y Romina Pereiro salió con los tapones de punta a desmentirlo. En ese entonces, aclaró que no estaba en pareja con nadie y que disfrutaba de su soltería.

En diálogo con Pronto, Romina Pereiro desmintió los dichos de Fernando Piaggio en LAM (América TV) y dijo: “Es una mentira enorme eso de que estoy de novia o conociendo a alguien. Estoy sola, solterísima y sin apuros. Así quiero estar por el momento“.

Además, aseguró que no tenía idea de qué empresario se estaba hablando: “No sé, no conozco a ningún empresario, no es mi mundo ese. No sé ni de dónde sale eso que dijeron“.