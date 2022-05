Racing entregó su primer carnet de socio a una persona no binaria

Racing entregó el primer carnet de socio a una persona no binaria, Cape, y dio a conocer la noticia través de sus redes oficiales, con la cual se convirtió en el segundo club del fútbol argentino en hacerlo, después de Vélez.

“Orgullo ser de Racing. Cape ejerció su derecho y Racing plasmó su identidad no binaria en su carnet. Gracias @soy_cape por compartir tu historia”, publicó la institución de Avellanada por medio de cuenta de Twitter oficial.

El caso de Cape, es el segundo que sucede en el fútbol argentino luego de que Vélez, en abril le otorgó su carnet de socio a Naimid Cirelli.

“Hace poco vi que Vélez había entregado un carnet a una persona no binaria. Entonces decidí preguntar en Racing, me contacté a través de Racing Feminista y me respondieron al toque, me hicieron puente con el departamento de socios”, remarcó Cape.

A través de un video con la camiseta de Racing, explicó: “Me trataron con mucho respeto y no me hicieron muchas preguntas, solo me pidieron el DNI con mis datos y eso nomás. Para mí es un montón porque yo traté de hacer esto en otros lados y siempre fui yo la que me fui acomodando a instituciones que no me querían cambiar o no me daban bola”.

“El que es de Racing es mi papá. Yo tengo dos hermanos también y nos hizo hinchas de Racing a les tres. Desde muy chiquita siempre vine a la cancha. Y bueno no solamente a la cancha sino que veníamos al club a hacer asados, a festejar cumpleaños, a la pileta”, comentó en medio de la emoción al recibir su carnet.

“En mi infancia pasé mucho tiempo en el club más allá de la cancha, para mí Racing es mi familia”, agregó.

Durante el video que acompaña la publicación de Twitter, contó: “Ahora ya tengo 31 años y seguimos viniendo a la cancha con mis hermanos y mi papá, esa es mi historia. Era un planazo de chiquites venir. Cuando nací mi papá me hizo socia pero a los 7 u 8 años ya no pudo pagar más la cuota. Para mí Racing es sinónimo de familia y de sentido de pertenencia”.

“Que Racing haya sido tan simple y tan humano es muy emocionante y estoy feliz”, finalizó.