Quién es Rishi Sunak, el exbanquero elegido como Primer Ministro británico

Luego de que Boris Johnson rechazara volver al número 10 de Downing Street, el ex funcionario de Finanzas fue apoyado por la mayoría de los conservadores para suceder a Liz Truss.

Luego de la renuncia de Liz Truss al cargo de Primera Ministra de Reino Unido la última semana y el rumor alrededor de una posible reelección de Boris Johnson, Rishi Sunak fue elegido como sucesor de la funcionaria que menos tiempo ocupó la gestión.

La crisis política que atraviesa al país europeo presentó un hecho sintomático luego de que Truss apareciera frente a la residencia oficial anunciando su declinación: la posible vuelta del excéntrico Johnson.

Si bien el ex premier, que dejó su lugar por variados escándalos entre los que se destacó uno similar a la fiesta en la Quinta de Olivos de Alberto Fernández, aseguró tener los apoyos de 100 conservadores para presentarse como opción, terminó desestimando la propuesta.

“En los últimos días he llegado a la conclusión de que simplemente no sería lo correcto. No se puede gobernar con eficacia si no hay un partido unido en el Parlamento“, comunicó este domingo.

Rishi Sunak

Sunak será el Primer Ministro de Reino Unido

Luego de la aclaración de Johnson, fue entonces cuando se abrió una nueva puerta: la posibilidad de que el ex ministro de Finanzas de 42 años ocupe el lugar de Truss.

De padres nacidos en India y con un pasado exitoso en el sector bancario, Rishi Sunak será el primer dirigente en llegar al sillón político más importante proveniente de una minoría étnica. También se transformará en el tercer mandatario en cuatro años de gobierno de los “tories”.

“Quiero enderezar nuestra economía, unir nuestro partido y actuar por nuestro país“, escribió Sunak en su cuenta oficial de Twitter, reconociendo sus ganas de llegar al poder antes de ser elegido.

La ministra de Relaciones con el Parlamento, Penny Mordaunt, quien también quería arribar al número 10 de Downing Street, finalmente le cedió el lugar y le mostró su apoyo vía redes sociales.

Liz Truss y Boris Johnson, ex Primeros Ministros de Reino Unido.

Truss se reencontrará este lunes con el flamante rey Carlos III para presentarle su renuncia formal, en tanto que Sunak mantendrá un encuentro para posteriormente jurar como Primer Ministro.

Las críticas opositoras

Crítico de los vaivenes económicos que terminaron eyectando a Liz Truss de su cargo, Sunak se mostró como un político afín a la ortodoxia presupuestaria.

Agazapados y viendo como se va destiñendo el gobierno conservador, los laboristas pidieron elecciones anticipadas y lanzaron críticas a Sunak. “Los tories están a punto de darle a Rishi Sunak las llaves del país sin que haya dicho una palabra sobre el modo en que gobernará“, lo chicaneó la vicejefa del partido opositor Angela Rayner. “Nadie votó para eso”, cerró.