Qué haría Ritondo si fuera gobernador y qué lo seduce del peronismo

El dirigente de Juntos por el Cambio habló de “retomar la lucha contra las mafias y el narcotráfico” en la provincia de Buenos Aires y de reducir “en un 55% los cargos políticos”. No te pierdas el ping pong.

El actual diputado nacional por Propuesta Republicana (PRO) Cristian Ritondo no se sorprende con la pregunta y avisa que, de llegar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, haría una reducción de los cargos políticos y apostaría a una economía en la que el Estado no gaste más de lo que le ingresa.

También admite que algo del “peronismo” le atrajo mucho y ratifica la gestión de María Eugenia Vidal frente al territorio bonaerense -gestión en la que fue ministro de Seguridad- y afirma que hay que “retomar la lucha contra el narcotráfico y las mafias en la provincia”.

En su paso por el minireportaje de Perfil.com, Ritondo definió en una palabra a varios actores principales de la política actual y se mostró en sintonía la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien afirmó que el narcotráfico “llegó al Poder Judicial”: “Hay jueces y fiscales que fueron procesados y están presos”.

Por último, habló de los jóvenes y las posibilidades que les ofrece la Argentina actual y sostuvo que lo que más les preocupa es “su futuro, donde tener su futuro y cómo prepararse para ese futuro”.

Por esa razón, el legislador aseveró que “muchos jóvenes se están preparando para irse, y los que no tienen esa posibilidad se quedan, pero no porque quieran sino porque no pueden irse.”

Fuente: Perfil