Por la falta de dólares, Chubut podría verse obligada a refinanciar su deuda externa en las próximas semanas

La medida fue dispuesta por el Banco Central y exige a todas las provincias con títulos públicos en dólares, refinanciar el 60% de los vencimientos de capital previstos y postergarlos al menos por otros dos años. En julio y octubre, la provincia debe pagar 39 millones de dólares de capital correspondiente al BOCADE.

“El Directorio del banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso los lineamientos bajo los cuales los gobiernos locales deberán afrontar los vencimientos de capital -dice un comunicado emitido ayer por el BCRA, al que tuvo acceso ADNSUR que correspondan a emisiones de títulos de deuda con registro en el exterior, otros endeudamientos financieros con el exterior y emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda extranjera”.

La medida entró en vigencia desde este viernes 2 de junio, mientras que la norma establece que los gobiernos de provincias endeudadas en dólares deberán presentar una propuesta al BCRA, que contemple una cancelación de hasta el 40% de los vencimientos de capital, mientras que el resto de capital deberá obtener nuevo financiamiento, “como mínimo, con una vida promedio de dos años”.

El comunicado genera alguna confusión en cuanto al tiempo de vigencia, ya que alude a que los vencimientos que se registren hasta el 18 de julio, las provincias tendrán plazo hasta 2 días hábiles previos para presentar la propuesta de refinanciación.

Chubut tiene vencimientos de capital por 39 millones de dólares para la seguda mitad del año

El último punto, referido a la cuestión de los plazos, es importante para considerar la situación de Chubut, cuyos próximos vencimientos operan el día 26 de julio y 26 de octubre. De una primera lectura del comunicado surgiriría que el alcance de la medida es sólo para las deudas con vencimiento hasta el 18 de julio, pero considerando la situación actual, marcada por la falta de dólares y el objetivo anunciado por el BCRA, esa interpretación carecería de asidero.

“Esta decisión del BCRA -dice el comunicado- busca seguir avanzando en un proceso de desendeudamietno en moneda extranjera a un ritmo que resulte compatible con las necesidades de divisas de la economía y estabilidad cambiaria”.

En el caso de Chubut, el próximo vencimiento es el 26 de julio. Ese día se debe afrontar el pago de 19,5 millones de dólares de capital y 10,7 millones de intereses, por lo que la cuota total es de 30,2 millones de dólares.

“Veremos cuál es la normativa para esa fecha, por ahora no podemos decir nada más”, se limitaron a responder, ante la consulta de ADNSUR, fuentes vinculadas al gobierno provincial, dejando entrever la duda que genera la fecha mencionada en el comunicado.

Salvo que se trate de una medida “con nombre y apellido” y esté destinada exclusivamente a Córdoba, que debe afrontar un vencimiento el próximo 10 de junio, por un total de 120 millones de dólares de capital.

Chubut es la segunda provincia en importancia en cuanto al monto de deuda, ya que sus dos vencimientos, de julio y octubre, implican un total de 39 millones de dólares de capital. Le siguen Salta, (u$s 36 millones), Entre Ríos (u$s 26 millones), Jujuy (u$s 24 millones), Neuquén (u$s 21 millones) y Tierra del Fuego (u$s 12 millones), según reseñó diario El Cronista.

Al aplicarse la norma, Chubut debería refinanciar el 60% de los vencimientos de capital, por lo que dejaría de pagar 23,4 millones de dólares durante este año para trasladarlos hacia el 2025, lo que significaría un alivio más importante para las cuentas públicas en la última etapa del gobierno de Mariano Arcioni.

Fuente: ADNSur