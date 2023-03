Polémica por el show de un actriz porno en el Parque Independencia

Jesy Fux volvió a protagonizar un polémico encuentro en el Parque Independencia y compartió parte de la escena en sus redes sociales. “La pasé hermoso”, confesó.

La modelo erótica e influencer sexual Jésica Fux volvió a protagonizar un polémico episodio en la ciudad de Rosario. Tras convocar a sus seguidores en el concurrido y popular Parque Independencia, la mujer se desnudó frente a ellos, sorteó una tanga y luego tuvo sexo con tres hombres.

Rosario! Hoy a las 19hs en Parque Independencia en el rosedal quienes me quieran conocer, sorteo encuentro 👇🏻pic.twitter.com/HqJJziz1ng — 💜Putita✨Espiritual🕉 (@JesyFux) March 20, 2023

El encuentro ocurrió el pasado lunes y tomó relevancia en las últimas horas, luego de que Jesy Fux -así se presenta en las redes sociales- compartiera parte de lo vivido en el Rosedal rosarino.

La influencer sexual había protagonizado un hecho similar hace dos años en la misma ciudad. Fue a fines de diciembre de 2021, cuando se desnudó frente al Monumento de la Bandera. Dos meses antes, en Puerto Madryn, la vendedora de contenido erótico también se exhibió en topless ante un grupo de militantes que aguardaba por la llegada del presidente Alberto Fernández.

En esta ocasión, la convocatoria la hizo a través de un video que publicó en sus redes, en donde expresó: “A las 19 voy a estar ahí para sacarnos fotitos, besitos, apoyaditas, abrazo y todo lo que quieran, pueden venir seguidoras también. A cada persona que me salude le voy a dar un numerito y voy a sortear para que tres personas puedan venir a c… conmigo. Voy a transmitir todo en vivo”. Luego indicó: “No se pierdan la oportunidad de c… conmigo”.

La modelo erótica compartió los detalles del encuentro en un video que publicó en Telegram (Video: Telegram Jesy Fux).

“La última vez que cité a 30 uno solo me pudo c… No puedo estar con todos, no funcionó. Opto por esta opción que siento va a ser más copada”, agregó. Como era de esperarse, el tuit se viralizó y un centenar de personas se acercaron hasta el lugar.

Una vez en el Rosedal, la modelo cumplió con lo prometido y realizó un baile en ropa interior que luego subió a canal de Telegram. A cada uno de ellos, tal como había asegurado, le entregó un número. Entre los presentes, tres continuaron el encuentro en el departamento que Jesy Fux alquiló en Rosario durante su estadía.

Esa misma noche, la actriz porno subió otro video a su canal de Telegram en el que detalló la juntada y mostró algunas imágenes explícitas: “Sorteé los encuentros y estuvo zarpado. Me hicieron regalitos también, conocí un montón de seguidores, estuvo hermoso. Les hice showcito, beboteo”.

Un seguidor ganó la tanga que usó la influencer sexual (Foto: Telegram Jesy Fux).

“Nadie me vino a interrumpir. A lo sumo se asomaba gente que estaba entrenando, pero tenía una barrera humana y podía hacer todo tranquilo. Después sorteé la tanga, el que ganó sea la puso en la cabeza como un trofeo. La pasé hermoso”, expresó.

Luego relató con detalles el encuentro sexual, el cual también transmitió en vivo y del que hizo una recopilación de los “mejores momentos”, video que puso en venta a $3500.

Quién es Jesy Fux, la actriz porno que generó polémica en Rosario

Hace un año, la mujer de 33 años dialogó con TN y aseguró que su nombre no es ficticio. Se define como “trabajadora sexual virtual” y una amante de la espiritualidad. Su cercanía es tal que aplica el yoga como principal herramienta espiritual en su vida y escribe sobre ello en sus redes.

“Escribía sobre espiritualidad y consciencia antes de vender contenido. Uno de mis miedos cuando sí empecé a vender es que sea desestimado ese mensaje espiritual. Pasó todo lo contrario: cuando vendí contenido por primera vez fui más escuchada desde mi contenido espiritual”, narró.

“La sexualidad es una energía de creación, y esa energía nos conecta espiritualmente. Muchas veces me dicen que “putita espiritual” es un oxímoron. Nada que ver, no son opuestos”, dijo Fux.

Y completó: “Este trabajo no es para toda la vida. Siento que lo voy a hacer unos años más y después me gustaría transmitir mi conocimiento. Últimamente siento que estoy en el mejor momento de mi vida. Estoy atravesando momentos de felicidad, de mucha emoción, pero no vino de la nada: hubo un camino emocional e introspectivo que tuve que recorrer”.

Hermoso momento! Sorteo mi tanga entre mis seguidores 🔥🥵 pic.twitter.com/lw5MnJyrsG — 💜Putita✨Espiritual🕉 (@JesyFux) March 22, 2023

Fuente: TN

