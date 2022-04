Patricia Pacheco habló de la muerte de Rodrigo: “Si no pasaba el accidente, iba a pasar otra cosa”

La mamá del hijo del Potro visitó “Seres Libres” y habló de los últimos días del cantante, entre su adicción y las consecuencias del contrato que había firmado. “Eran dueños de él”, aseguró.

Después de que se volviera a instalar la versión de que Rodrigo fue asesinado, Patricia Pacheco se sentó junto a Gastón Pauls en su programa Seres Libres (Crónica) para reflexionar sobre las adicciones a las que se enfrentó el cantante y cómo eso repercutió en sus últimos meses de vida.

“Estaba hasta el cuello de problemas, de presiones y depresiones por la muerte del padre y el consumo. Élno daba más”, aseguró la mamá de su hijo. Y aseguró: “Si no pasaba lo del accidente, iba a pasar otra cosa”.

Rodrigo estaba sometido al contrato

Patricia destacó que uno de los principales conflictos fue que no tenía libertades: “Estaba sometido a un contrato en el que había vendido todo. Él se entregó de esa manera para poder mantener a su familia y sus músicos. Eran dueños de él”.

Rodrigo, Ramiro y Patricia Pacheco (Foto: Archivo)

Patricia Pacheco habló de las adicciones de Rodrigo: “Consumía muchísimo”

Patricia Pachecoya había contado queRodrigo tenía problemas de adicciones. Sin embargo, es la primera vez en la que puede hablar y ser escuchada en un entorno donde hablar del consumo es algo habitual.

“Cuando lo conocí consumía cocaína, consumía muchísimo, y tenía plata para hacerlo y un entorno en el que consumían todos”, reveló en diálogo con Gastón Pauls. “Es muy difícil dejar la noche, las chicas, y eso lo hacía alejarse de todos los problemas que tenía cuando estaba solo”, aseguró sobre la lucha de su expareja.

Patricia Pacheco junto a Rodrigo cuando estaba embarazada de Ramiro. (Foto: Archivo)

“Era un pan de dios, y después se transformaba en una persona mala. Entraba en cuadro de violencia contra él mismo, se golpeaba la cabeza”, contó sobre el día a día de su adicción.

Patricia se permitió recordar con una sonrisa cómo era la personalidad del papá de su hijo cuando no consumía drogas: “Era bueno, gracioso, valiente, fuerte, se cargaba al hombro mantener a un montón de gente y mantenía a su familia”.

Cómo fue la última noche de Rodrigo según Patricia Pacheco

“Esa noche había sido re oscura”, empezó su relato Patricia Pacheco, que estaba junto a su hijo en la camioneta que manejaba Rodrigo que terminó accidentada.

“En el peaje se empezó a poner loco, se paró a un costado, meó, se tomó una cerveza, se puso a hablar con gente, y cuando volvió a subir a la camioneta sacó lo que tenía en el bolsillo. Tomó, convidó. Cuando pasa el peaje, le pasa esta camioneta, lo hace como vibrar y él salió como tiro, empezó a levantar velocidad, me hice bolita y lo agarré al nene. Fue una cosa impresionante”, recordó al borde del llanto.

Con el alma desgarrada, apuntó: “Lo último que hizo fue tomarse un pase”. También confesó que aún hoy se ahoga en sus lágrimas cuando recuerda lo que vivió. “No puedo soportar el llanto y resisto, tuve que aprender a ser fuerte”, explicó.

Patricia Pacheco junto a su hijo Ramiro Bueno. (Foto: Instagram @patricia.pachecos)

Pacheco confirmó también que esto es algo muy hablado con su hijo Ramiro. Incluso contó que le advirtió: “No tomes porque en la sangre debés tener un patrón que no vas a poder dominarlo, entonces evitá eso… Yo te veo tomar a vos y me vas a conocer, porque no te quiero ver tomando porque no salís más de eso”. Y cerró: “La cocaína es lo peor con lo que se puede topar una persona”.