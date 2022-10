Paro de ATE para este lunes y martes en Chubut

A su vez se notificó la ampliación de la medida de acción directa para el Instituto de Asistencia Social que incluye el domingo 23 de octubre lo que podría afectar el funcionamiento del Telebingo.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentaron un comunicado al secretario de Trabajo, Tobias Gaud, para ratificar la continuidad del paro para este lunes y martes, además de la retención de servicios en toda la administración pública provincial con excepción de salud.

“Esto incluye el no acatamiento a la Conciliación Obligatoria por improcedente, pues el conflicto está centrado en el no cumplimiento de acuerdos paritarios asumidos por el Ministerio de Gobierno para con nuestra organización gremial y otros reclamos aún no atendidos”, expresó el mensaje del gremio.

La entidad destacó que “los acuerdos alcanzados en las paritarias están para ser cumplidos por ambas partes”, pero, en caso de no ocurrir, “el mensaje que da Gobierno a través de sus funcionarios es que el diálogo y las negociaciones con los representantes paritarios de la patronal no sirve”.

LAS RAZONES DEL PARO PROVINCIAL QUE AFECTA A CASI TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL

El secretario general de ATE, Guillermo Quiroga, manifestó que las medidas “obedecen a razones que tienen que ver con el mal o ineficiente funcionamiento del Gobierno en distintas áreas claves como la Asesoría General de Gobierno, Secretaría General de Gobierno y Ministerio de Gobierno y Justicia“

“Justamente son áreas que no brindan servicios esenciales (los tres organismos casualmente en su denominación está la palabra Gobierno), pero que las decisiones que toman a diario afectan los servicios que brindan otros organismos de mayor envergadura y complejidad y que necesitan de distintos recursos (personal, bienes y servicios, infraestructura adecuada) para que estos puedan ser más eficientes y brindar servicios que son esenciales y que son la razón del Estado como tal, Salud, Seguridad; Desarrollo Social y Educación. Si estos servicios no funcionan, no funciona el Estado, golpea directamente a la comunidad, y afecta a las trabajadoras y trabajadores que prestan funciones en esas oficinas, instituciones, hogares, hospitales, escuelas, etc.



Áreas que tienen la facultad en la toma de decisiones políticas porque así lo ha delegado el Sr Gobernador (Ministerio de Gobierno), o tienen la función de controlar el cumplimiento de la legalidad del acto administrativo (Asesoría General de Gobierno), o ambas funciones a través de la Dirección General de Administración de Personal o en forma directa por su Secretario General (Secretario General de Gobierno).



Ahora bien, en donde afecta los intereses del gremio que conducimos, es en lo siguiente: cuando los trámites de expedientes y/o proyectos de decreto finalmente no se registran, no se firman, no se aprueban por la negligencia o decisión unilateral del funcionario no termina de consumarse el acto administrativo. Es decir, un acuerdo colectivo entre Gobierno y los gremios intervinientes, con intervención directa de algunos de esos funcionarios no terminan de concretarse porque las mismas autoridades por sí mismas o por sus subordinados paralizan dichas actuaciones mediante maniobras dilatorias, cajoneo, pérdida, sustracción de folios que forman parte del expediente, el funcionario no se encuentra, no hay firma, e innumerable modos de proceder, todos tendientes a no cumplir con los compromisos asumidos.



Nuestro sindicato ha decidido poner límites a esta situación desde hace ya una semana y por supuesto con el acompañamiento de las trabajadores y trabajadores afectados, porque de no consumarse se deben reiniciar a comienzos de año todo nuevamente. Por eso la burocracia no es atribuible a las empleadas y empleados, sino que es la burocracia política con responsabilidad política la que tiene que hacerse cargo del conflicto.



Por otra parte, tenemos para la aprobación final cuatro (4) Convenios Colectivos de trabajo: Administración Pública Central, Ministerio de Desarrollo Social, Servicio Provincial de Manejo del Fuego y Guardafaunas (son cuatro mil trabajadorxs) y el Gobierno expresa en su pasividad un total desinterés en cómo le está yendo a las cras. y cros. de esas dependencias públicas, evidenciando una vez más la falta de política pública en materia de personal y en materia salarial, profundizando las inequidades en las condiciones laborales en toda la administración pública provincial dependiente del Poder Ejecutivo Provincial.



Sólo a modo de ejemplo, no todos los trabajadorxs de un organismo perciben el mismo salario cumpliendo la misma función, existe trabajo en negro y mucho, en algunos organismos para mejorar su salario tienen que trabajar más horas incluso más de las permitido por la ley o convenios vigentes, y para que no pierdan parte de su salario no pueden enfermarse, no puede una mujer o un cro realizar un tratamiento para poder fecundar o la imposibilidad de que el cónyuge de un paciente oncológico pueda acompañar en la enfermedad a su ser querido porque sabe las consecuencias que ello trae. El adicional que perciben (representa más del 50 % de sus remuneraciones mensuales) está supeditado a que cumplan con condiciones impuestas unilateralmente por la autoridad que reglamenta ese concepto salarial. De esto se trata, mas allá del retraso en la convocatoria a paritarias con la total intención que el tiempo transcurra sin acuerdos y de allí aplicar un ajuste como el que realiza el gobierno nacional, para poder congelar el salario a través de mecanismos de pérdida del poder adquisitivo u ofreciendo incrementos porcentuales por debajo del costo de vida mensual brindado por el Indec”, expresó el Quiroga.