Pancho Dotto habló sobre su salud: “Me cambiaron la medicación y ahí la voy llevando”

El representante de modelos reveló que se encuentra asustado por su cuadro.

El martes por la tarde se encendieron las alarmas por la salud de Pancho Dotto. El representante de modelos se encuentra internado en el Sanatorio de Los Arcos desde la noche del lunes y está en observación. Según se informó en América Noticias, Dotto llegó al establecimiento médico ubicado en el barrio porteño de Palermo debido a un malestar físico. Y cuando le realizaron una serie de estudios, le detectaron una fuerte de la presión, con valores en 22/12, y también observaron que presentaba un cuadro de coronavirus.

Este miércoles, Dotto se comunicó con Teleshow y dio más detalles sobre cómo está de salud. “El tema del coronavirus está bastante controlado. Mañana dejaría de tener que estar aislado, por eso vuelvo a mi casa de San Fernando. Tengo ahí un par de personas que trabajan conmigo, Marta y Estanislao, que no se sienten bien, así que los van a hisopar mañana por la mañana en mi casa”, dijo.

Respecto a la presión, contó: “Voy a tener que cuidarme mucho. Me suben y me bajan los valores. Así que acá se juntó mi cardiólogo de cabecera de siempre, Fernando Corbella, habló con el director de la clínica y la jefa de piso, cambiaron la medicación y ahí la voy llevando”.

“Tengo que cuidarme mucho de la presión, tomarme las cosas con calma”, insistió Pancho. Y contó cómo hará para controlar su estado. “Este bicho (por el coronavirus) me va a llevar más o menos unos 10 días más, para lo cual voy a tener contención de enfermería en mi casa, para tomar la presión, para manejar la medicación y demás. Será a partir de mañana en mi casa de San Fernando”, cerró.

Ayer, Dotto había contado en su cuenta de Instagram cómo se sentía y también aprovechó la ocasión para dejar un mensaje esperanzador sobre su estado de salud y de ánimo. “Aquí estoy tratando de recuperarme”, escribió en mayúsculas, en el comienzo de un texto plagado de buenos deseos y adornados por emojis de corazones. “Siempre les digo, tenemos que disfrutar mucho mucho de cada momento de nuestras vidas. Que nada ni nadie nos quite la posibilidad de ser libres y felices, que no nos roben los sueños ni la alegría de vivir”, continuó.

“Los malos momentos vienen solos. Gracias a todos los que me acompañan y contienen hoy. Ya volveré con mas ganas de disfrutar cada minuto de mi vida, a mi manera”, cerró junto a dos imágenes en las que se lo ve sonriente. La publicación se colmó de buenos deseos, entre los de Araceli González, Carola del Bianco, Teresa Calandra, Carolina Prat, Benito Fernández y Luz Cipriota. Más tarde, publicó una postal desde la ventana del sanatorio, con el sol asomando en el horizonte. “Fantástico atardecer”, apuntó, dando otra muestra de optimismo de cara a su recuperación.

La última aparición pública del representante fue hace menos de una semana, en la gala por los 100 años de una conocida revista de moda. Allí tuvo un tenso encuentro con Valeria Mazza, una de sus modelos más emblemáticas, cuyo vínculo laboral no quedó en los mejores términos. Un rato antes de saludar a su ex representada, Dotto habló con Intrusos (América) al respecto. “El reencuentro lo vivo natural, va a ser natural, que sea lo que tenga que hacer. ‘Hola, ¿que tal?’”, dijo Dotto. A su vez, contó que entre ellos “no hay relación, pero sí hay respeto por todo lo que se vivió. Pero nada más. No nos visitamos, nada”, señaló.