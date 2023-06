Olmos fue clave para destrabar la fórmula de Unión por la Patria

El vicejefe de Gabinete, operador con llegada a todos los campamentos del peronismo, negoció con el albertismo para bajar a Scioli.

Sergio Massa llegó al despacho de la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau a las 16.30 de este viernes convencido de que podía ser candidato a presidente. Le había dicho a su equipo que era necesario un clamor general de los gobernadores por una lista única y lograr que los candidatos se bajaran. Wado de Pedro nunca fue un problema y estaba dispuesto a ayudar. “Voy a competir si es necesario”, fue su frase, según contó a Letra P un dirigente massista al tanto de las negociaciones.

La candidatura del ministro del Interior no fue otra cosa que un paso de baile para presionar y lo premiarían con la precandidatura a senador por la provincia de Buenos Aires. Lo más difícil para Massa era convencer de la necesidad de tener lista única a Daniel Scioli y, sobre todo, a Alberto Fernández. El vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos fue elegido para esa tarea y llegó al despacho de Moreau a la misma hora que el ministro de Economía.

Fueron tres horas de negociaciones que concluyeron con la fórmula presidencial de Unión por la Patria. Definida la estrategia, a las 19 horas Massa se fue a ver a Cristina Fernández de Kirchner al Senado y Olmos tuvo la conversación decisiva con el Presidente, en la que se negoció la vicepresidencia para Agustín Rossi. En el paquete se incluirían algunos lugares en la lista de diputados. No mucho más.

No hubo detalles sobre alguna recompensa para Scioli. Máximo Kirchner siguió las gestiones desde su despacho del tercer piso, dónde repasó las listas de la provincia de Buenos Aires. No se lo vio ir y venir al Senado, como el jueves. Se lo mencionaba como cabeza de la lista de diputados nacionales de la provincia, pero entre los negociadores no se animaban a confirmarlo.

Recién cuando Alberto Fernández aceptó la lista única, el líder del Frente Renovador, ya de nuevo en el despacho de Moreau, celebró con cánticos futboleros, mientras tomaba mate. Luego del anuncio oficial, por twitter, volvió al Senado para reunirse con Cristina y empezar a definir la campaña presidencial.

Para ese entonces ya estaban en la Cámara de Diputados los principales operadores políticos de Massa: el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, el diputado provincial Rubén Eslaiman y el dirigente platense Raúl Pérez. Fueron convocados a una reunión este sábado a las 10, para delinear la campaña.

Con el trabajo concluido y la satisfacción del massismo, el ministro de Economía se retiró a las 22 por la puerta de Combate de los Pozos, por los fondo del palacio legislativo. Se retiró del palacio con un pequeño grupo de colaboradores y se fue en la camioneta oficial, sin hacer declaraciones. Ya tendrá mucho tiempo para hablar.

Por Mauricio Cantando-Letra P