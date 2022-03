Nito Mestre habló sobre los “antivacunas”

El mítico músico fue entrevistado por María Laura Santillán y se refirió a la polémica que tuvo con los antivacunas en las redes. Mirá el video.

Tuviste una polémica con los antivacunas en las redes.

— No, ellos conmigo. Lo que pasa es que yo soy muy vehemente al explicar. Che negro, qué te cuesta darte la vacuna que en una de esas te salva de estar internado y te salva la vida. Yo soy hijo de médico, estudié medicina cuatro años y en el colegio cuando tenía 7, 8 años, entrabas si te daban la vacuna, sino, no podías entrar. No pedían permiso a los padres. Nadie preguntaba qué tenía adentro la vacuna.

Te reclamaron rebeldía y les dijiste “soy rebelde pero no boludo”.

— Exacto. Como para terminar toda una explicación. El boludo es el que tiene una creencia muy fija y no entra en razones, por más que te expliquen todas las razones la creencia está primero. Entonces se arma un bloque y de ahí no lo mueven. Es medio gracioso ser rebelde en Facebook. ¿Y sos revolucionario? Nosotros nos criamos en los 70, revolucionario era otra cosa, corría peligro tu vida por hablar, por opinar un octavo de lo que opinas ahora en Facebook, eso era riesgoso. En Facebook a lo sumo te bloquean dos semanas porque dijiste una barbaridad. Es medio gracioso.