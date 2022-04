Nico Riera y la filtración de la foto de Silvina Escudero cuando eran pareja

El actor recordó el mal momento que pasaron con la bailarina a partir de la difusión de esa imagen. Mirá el video.

En el frente a frente de Podemos Hablar, ya sin vidrio de por medio, estuvieron Analía Franchín y Nico Riera, en otro de los momentos fuertes del programa de Andy, al punto que la finalista de MasterChef le aclaró que la pregunta que le haría al actor era “fuerte”.

“Nico, es fuerte la pregunta: quiero saber si la exposición de tu íntima fluidez en los pechos de una las mujeres más deseadas de la Argentina te hizo sentir mal o un ganador”, interrogó Franchín, recordando la foto hot de Escudero, en la que no se ve a Riera pero que la bailarina luego reconoció que se trababa de él.

“Una situación muy fea, no se vio bien, sobre todo por la presión de los periodistas que quieren la nota”, comenzó explicando Nico.

“Hoy no lo pienso como algo bárbaro o bueno, siento que es la vida, que todo el mundo lo hace, es sexo, no me parece algo negativo. Traté de que sea lo menos doloroso para la otra persona y acompañar”, agregó.